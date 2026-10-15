Mónaco golpea de entrada y supera al CSKA Sofía en Bulgaria

Los franceses fueron contundentes y se llevaron el triunfo a domicilio.

Mónaco obtuvo una victoria en su debut. (Reuters)

El Monaco comenzó su participación en la Conference League con una victoria por 2-1 como visitante frente al CSKA Sofía, en un encuentro que resolvió con eficacia en el primer tiempo y que debió defender hasta el cierre. Paris Brunner y Ansu Fati marcaron los goles del conjunto monegasco, mientras que Joël Zwarts descontó para los locales en el tramo final y le puso suspenso al partido de la primera jornada.

El equipo visitante golpeó prácticamente desde el vestuario. A los tres minutos, un contraataque terminó con una asistencia de Stanis Idumbo para Brunner, quien definió con la derecha desde el centro del área y colocó la pelota en la escuadra izquierda. La apertura temprana le permitió al Monaco jugar con la ventaja y obligó al CSKA a buscar una respuesta inmediata ante su público.

Los búlgaros reaccionaron con aproximaciones de Ioannis Pittas, Bruno Jordão y Stefano Sensi, que estuvo cerca del empate con un remate que rozó la escuadra derecha. También lo intentó Leandro Godoy, cuyo cabezazo a los 23 minutos salió apenas por encima del travesaño. Sin embargo, el Monaco mantuvo su amenaza ofensiva: Brunner volvió a exigir al arquero en dos oportunidades, ambas después de centros de Jordan Teze.

Más información: Revive la victoria del Mónaco ante el CSKA Sofía, en la jornada 1 de la Conference League 2026

Cuando el primer tiempo se acercaba a su fin, el visitante volvió a aprovechar los espacios y amplió la diferencia. A los 43 minutos, Brunner asistió a Ansu Fati en otro contraataque y el español resolvió de zurda dentro del área para establecer el 2-0. El tanto fue confirmado tras la revisión del VAR y dejó al Monaco con una ventaja importante al descanso, frente a un rival que había generado ocasiones, pero no había logrado concretarlas.

En el complemento, el CSKA insistió y encontró en Pittas una de sus principales referencias para buscar el descuento, con un remate de izquierda y un cabezazo que fueron detenidos. El Monaco, además, tuvo que modificar su equipo por las lesiones de Lamine Camara y Stanis Idumbo, reemplazados por Denis Zakaria y Matthis Abline. Los locales siguieron acercándose con intentos de Ángelo Martino y Facundo Rodríguez, aunque todavía sin encontrar el gol que los metiera nuevamente en partido.

El Monaco también tuvo oportunidades para liquidar el encuentro. Edan Diop exigió al arquero a los 68 minutos y, dos minutos después, Zakaria estrelló un remate en el poste derecho tras una asistencia de Aleksandr Golovin. Esa ocasión desperdiciada cobró mayor importancia a los 76, cuando Zwarts, que acababa de ingresar, conectó de cabeza un centro de Sensi tras un saque de esquina y marcó el 1-2.

Con la diferencia reducida al mínimo, el cierre mantuvo abierta la disputa por los puntos. El CSKA buscó la igualdad y dispuso de un último intento de Catalin Itu dentro del área a los 94 minutos, pero su remate fue bloqueado. El Monaco consiguió sostener la ventaja durante los cinco minutos añadidos y se llevó tres puntos de Sofía, respaldado por la contundencia de Brunner y Ansu Fati en una primera mitad que terminó siendo decisiva.

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