Pronósticos y momios NFL 2026: ¿Quiénes son los favoritos de los partidos de la Semana 6?

El análisis, quiniela y picks para la sexta jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

Pronósticos NFL 2026 Semana 6 | Foto por OLIVIA VANNI / GETTY IMAGES VIA AFP

La Semana 5 estuvo llena de evidencias de que los pequeños detalles pueden ser la diferencia entre una victoria y una derrota. La ejecución de los jugadores sigue siendo el meollo del asunto, pero también hay errores u omisiones de los entrenadores que terminan influyendo directamente en el marcador.

El ejemplo más flagrante fue lo que pasó en el Giants-Commanders, en el que Jayden Daniels, por razones que cuestan creer, corrió el balón con 15 segundos en el reloj y sin tiempos fuera. Usen la explicación que sea, pero terminaron empatando e igual eso le cuesta el puesto al coach. Chargers se hundió por una cuarta en propio terreno cuando lo ganaban en propio terreno. Seahawks sufre un fumble en sus diagonales a segundos del descanso. Rams se vuelve conservador con los peores equipos especiales de la liga y decidieron enfocarse en las carreras de Josh Allen y James Cook. Ese fútbol americano situacional, que por años dominara Belichick, sigue siendo vital y costó partidos.

Toca la Semana 6, en la que aumentan las semanas de descanso. Bengals, Lions, Dolphins y Vikings tienen su bye, dejando solo 14 partidos. La jornada dominical está un poco descafeinada porque hay solo tres juegos en la tarde por tener un partido madrugador más en Londres. Solo hay dos juegos entre equipos con marca ganadora tras el jueves: Ravens-Browns y Bills-Raiders.

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Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. SALTAR A UN PARTIDO: Seahawks vs Broncos (TNF) | El resto de picks, el viernes. Estén pendientes en @hlazzeri13

Picks NFL 2026 Seahawks vs Broncos | Reuters

Seattle Seahawks vs Denver Broncos (+2.5, 40.5)

La Semana 6 inicia con una noche retro en Denver. Broncos y Seahawks, el que debió ser el Super Bowl LIX de no ser por la fractura de Bo Nix en la final de la AFC, utilizarán sus uniformes setenteros, teniendo uno de los partidos más lindos visualmente de toda la temporada… a nivel moda. A nivel deportivo hay mucho margen de mejora. Ambos equipos están lejos del nivel del cierre de 2025, dando pasos atrás en ambos lados del balón.

Seattle ha permitido 88 puntos las últimas tres semanas (33 a Washington, 23 a Chargers y 32 a 49ers), con lo que se podría decir que la defensiva ha dado varios pasos atrás. Eso dista de ser una realidad. Tienen la defensiva número 1 en yardas por jugada (4.1), #2 en EPA/jugada (-0.18) y #3 en Success Rate (38.3%). El problema ha sido que la ofensiva sigue regalando el balón y les ha costado: 44 puntos en contra llegaron tras pérdida del rival, empatados con Chargers como los peores este año.

Van ante Bo Nix, quien lució mal en el mes que Davis Webb llamó la ofensiva y con Sean Payton de vuelta como playcaller tampoco mejoró. La fractura de pie podría explicar que ya no corra, pero los errores de procesamiento, claudicando en las jugadas pese a tener receptores abiertos en zonas intermedias o profundas, les mete en problemas constantes. Lo curioso del caso es que los Broncos son los segundos que más anotan en el cuarto periodo (52 puntos, solo tras los 54 de Buffalo), cifra que supera su producción en los primeros 45 minutos (45). Una idea loca: usar las jugadas ‘buenas’ desde el inicio. Su cuerpo de receptores no tiene jugadores grandes como Puka o Mike Evans, que se necesitan ante una defensa física como la de Seattle, pero esta defensiva deja ventanas. Reducidas, pero las deja. Hay que atreverse y Nix no lo ha hecho. Cuesta creer que habrán muchos cambios con menor preparación.

Del otro lado del balón, Denver llega mermado. Han presionado bien al QB rival pese a la suspensión de Jonathon Cooper, pero hay problemas contra la carrera (puede que esto no sea problema porque Seattle es de lo peor vía terrestre) y por pase tendrán fuera a Patrick Surtain II y Talanoa Hufanga. Riley Moss jugará, pero tiene una lesión en las costillas. El juego por pase de Seahawks es básicamente solo JSN (42 targets para él, el siguiente tiene 15) porque no involucran a otros receptores y no corren nada bien. Eso sí, contra lo que sería un esquema ‘vainilla’ al no poder jugar cobertura 1 a 1, Sam Darnold va a mover el balón… a menos que le lleguen.

Esa es la gran variable en este partido: ¿Puede Denver meter a Seattle en tercer down, en el que son la segunda peor ofensiva convirtiendo y se podría activar la máquina de entregas llamada Sam Darnold? Si lo consiguen, aumentan sus opciones, porque por méritos propios del ataque de Bo Nix luce complicado. De estar sana la defensiva, quizás Surtain impide que JSN gane el juego solo y eso abre la puerta a los locales, pero no están en condiciones ideales de salud. Pese a las pérdidas, Seattle ha anotado 29 en los últimos cuatro juegos. Dudo lleguen a eso, pero también que Denver alcance los tres touchdowns sin ayuda. SEAHAWKS (-2.5 en Caliente) 23, Broncos 17. VOLVER A LOS PARTIDOS. El resto de picks, el viernes. Estén pendientes en @hlazzeri13

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Picks NFL 2026: 47-31-1 directo | 32-44-3 contra la línea