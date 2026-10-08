La paradoja del Tri: golea a Estados Unidos en asistencia, pero no en el marcador
La Selección Mexicana sigue siendo un fenómeno financiero imbatible en las tribunas de Estados Unidos a pesar de los resultados en la cancha
La ventana internacional de otoño dejó al descubierto la mayor contradicción del fútbol norteamericano: la Selección Mexicana sigue siendo un fenómeno financiero imbatible en las tribunas de Estados Unidos, pero un equipo en crisis profunda cuando rueda el balón.
Durante las últimas dos semanas de gira, el conjunto tricolor convocó a 214,306 aficionados en cuatro plazas estadounidenses, superando por 84,284 espectadores la asistencia total registrada por el USMNT (130,022) en el mismo periodo. Es decir, México metió un 64.8% más de público en promedio por encuentro.
Sin embargo, el contraste deportivo es devastador: mientras Estados Unidos cerró la ventana con tres victorias contundentes (incluido un humillante 3-0 sobre el conjunto azteca), México no logró ganar un solo partido (dos empates y dos derrotas).
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La taquilla: llenos garantizados vs. recintos a escala
El peso sociológico y comercial del aficionado mexicano en la Unión Americana no tiene comparación. Mientras Soccer United Marketing (SUM) programa al Tri en gigantes de la NFL y recintos históricos como el M&T Bank Stadium o el LA Memorial Coliseum, la federación estadounidense opta casi exclusivamente por estadios de la MLS con aforos controlados de 20 a 25 mil asientos.
Tanto es así que el partido de mayor asistencia para Estados Unidos en toda la ventana no fue por mérito propio de taquilla: fue precisamente ante México en Glendale, Arizona.
|Selección
|Partido
|Sede
|Asistencia
|Capacidad
|% Ocupación
|México
|vs. Colombia (1-1)
|Baltimore (M&T Bank Stadium)
|67,117
|70,257
|95.5%
|México
|vs. Perú (1-1)
|Nueva Jersey (SI Stadium)
|25,728
|25,000
|100.0% (Lleno)
|México / EE. UU.
|EE. UU. 3-0 México
|Arizona (State Farm Stadium)
|64,932
|63,400
|100.0% (Lleno)
|México
|vs. Chile (0-2)
|Los Ángeles (LA Coliseum)
|56,529
|77,500
|72.9%
|EE. UU.
|vs. Perú (4-1)
|Orlando (Inter&Co Stadium)
|24,228
|24,453
|99.1%
|EE. UU.
|vs. Chile (4-2)
|St. Louis (Energizer Park)
|21,680
|22,423
|96.7%
|EE. UU.
|vs. Canadá (1-0)
|St. Paul (Allianz Field)
|19,182
|19,400
|98.9%
- Total México: 214,306 espectadores (Promedio: 53,577 por partido)
- Total EE. UU.: 130,022 espectadores (Promedio: 32,506 por partido)
La fractura: los abucheos viajan en dólares
El idilio del aficionado radicado en Estados Unidos con la playera verde no responde a un momento deportivo, sino a un lazo de identidad cultural y nostalgia. La gente paga boletos que oscilan entre los 80 y más de 300 dólares no por ver táctica moderna, sino por reencontrarse con sus raíces.
No obstante, el crédito parece agotarse. El ambiente festivo del arranque de gira en Baltimore mutó en hostilidad pura tras la goleada sufrida ante el odiado rival en Glendale y culminó con silbatinas generalizadas durante la caída 0-2 frente a Chile en el Coliseo angelino. La afición sigue yendo, pero ya no aplaude en automático.
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El termómetro real: Monterrey y el juicio de casa
El verdadero examen de paciencia no se vivirá en dólares, sino en pesos mexicanos.
El Tri abandonará la burbuja comercial de Estados Unidos para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Jamaica el próximo 17 de noviembre en Monterrey.
El Gigante de Acero será el termómetro definitivo: o el público respalda en un partido oficial con boleto a semifinales en juego, o el desencanto nacional quedará expuesto ante las cámaras con butacas vacías.