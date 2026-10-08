Muere Piero, autor de ‘Mi Viejo’: ¿De qué falleció el cantante argentino a los 81 años?

El cantautor permanecía internado desde días atrás en el Hospital Italiano de Buenos Aires y atravesaba un delicado estado de salud

Murió Piero, cantautor argentino y fan de Banfield. | @pierocantautor

La música latinoamericana está de luto. Piero De Benedictis, intérprete y compositor de canciones como ‘Mi viejo’, murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años en Buenos Aires, Argentina, según confirmó su familia a través de las redes sociales oficiales del artista.

El cantautor permanecía internado desde días atrás en el Hospital Italiano de Buenos Aires y atravesaba un delicado estado de salud. Hasta el momento, sus familiares no han revelado una causa específica de muerte ni han señalado alguna enfermedad concreta como responsable de su fallecimiento.

“Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros”, señaló su familia al confirmar la noticia. Su muerte cierra una trayectoria de más de seis décadas marcada por la balada, la canción social y un repertorio que encontró público en Argentina y buena parte de América Latina.

¿Quién fue Piero, el icónico cantautor de la música latinoamericana?

Su nombre completo era Piero Antonio Franco De Benedictis. Nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, en la región italiana de Apulia, y llegó a Argentina cuando tenía tres años junto a su familia. Después de vivir en Banfield, se trasladó a Allen, Río Negro, lugar en el que pasó parte de su infancia y tuvo sus primeros acercamientos con la música.

Su carrera profesional comenzó en 1964 con apariciones en programas de televisión, donde inicialmente interpretaba canciones italianas. El encuentro con el periodista y escritor José Tcherkaski modificó el rumbo de su trayectoria: ambos desarrollaron una sociedad creativa que daría origen a varias de las canciones más recordadas de su repertorio.

En 1969 apareció el álbum ‘Mi viejo’, cuya canción homónima convirtió a Piero en una figura conocida fuera de Argentina. Un año después conquistó el Festival Internacional da Cançao de Río de Janeiro con ‘Pedro Nadie’, composición con una mirada sobre las diferencias sociales.

Con el paso de los años, su música adquirió un contenido político y social cada vez más marcado. Trabajos como Coplas de mi país y Para el pueblo lo que es del pueblo abordaron temas relacionados con la desigualdad, la violencia estatal y las dictaduras latinoamericanas. Esa faceta también tuvo consecuencias personales: Piero denunció persecución y un intento de secuestro antes de exiliarse tras el golpe militar argentino de 1976. Regresó al país en 1981.

Su trayectoria también recibió reconocimientos internacionales. En 2016 fue distinguido con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, mientras que a lo largo de su carrera compartió escenarios y proyectos con nombres como Mercedes Sosa, León Gieco, Fito Páez, Pablo Milanés, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.

¿De qué murió Piero a los 81 años de edad, este 7 de octubre de 2026?

La causa exacta de la muerte de Piero no ha sido revelada. La información disponible hasta la noche de este miércoles señala que el cantante llevaba varios días internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y que atravesaba un cuadro de salud grave. Su fallecimiento se produjo durante la mañana del 7 de octubre.

La familia confirmó posteriormente su muerte mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, pero no especificó un diagnóstico ni una enfermedad concreta. Por esta razón, cualquier versión que atribuya su fallecimiento a un padecimiento determinado no cuenta hasta ahora con confirmación de sus familiares.

Piero había atravesado un problema de salud importante en 2023, cuando sufrió una neumonía y una infección respiratoria que obligaron a cancelar compromisos profesionales. Sin embargo, no existe información oficial que relacione directamente aquel episodio con su fallecimiento de 2026.

Hasta sus últimos meses, el artista se mantuvo activo. Durante 2026 volvió a presentar en Colombia su espectáculo relacionado con “La sinfonía inconclusa en la mar”, y pocos días antes de morir celebró públicamente que su voz en italiano hubiera sido utilizada durante un desfile de Saint Laurent para su colección de verano de 2027.

¿Cuáles fueron los éxitos de Piero? Top 10

Aunque su catálogo abarcó varias décadas y estilos diferentes, desde canciones románticas hasta composiciones sociales, estas son 10 de las obras más representativas de su trayectoria, sin establecer un ranking basado en ventas o reproducciones:

Mi viejo Para el pueblo lo que es del pueblo Pedro Nadie Llegando llegaste Tengo la piel cansada de la tarde Que se vayan ellos Coplas de mi país Juan Boliche Vengo La sinfonía inconclusa en la mar

‘Mi viejo’ fue la canción que amplió su reconocimiento continental, mientras que ‘Pedro Nadie’ ganó en 1970 el Festival Internacional da Cançao de Río de Janeiro. Posteriormente, temas como ‘Para el pueblo lo que es del pueblo’, ‘Coplas de mi país’ y ‘Que se vayan ellos’ consolidaron su faceta como uno de los referentes de la canción social latinoamericana.

¿Qué dice la letra de “Mi Viejo”?

‘Mi viejo’ cuenta la relación de un hijo con su padre desde la admiración, la ternura y la conciencia del paso del tiempo. La canción describe a un hombre envejecido que camina lentamente y que carga en su rostro y en su manera de vivir las experiencias de otra generación.

La letra fue escrita por José Tcherkaski, mientras que Piero compuso la música y realizó la interpretación que terminó por convertirla en un clásico. Tcherkaski tomó como punto de partida la muerte de su propio padre, un inmigrante ruso de origen judío que falleció a los 52 años, cuando él tenía apenas 14.

La composición contrapone dos generaciones: el padre pertenece a una época distinta y observa cómo el tiempo ha cambiado a su alrededor, mientras el hijo reconoce tanto la distancia generacional como el cariño que siente por él. Una de sus expresiones más recordadas, “Es un buen tipo mi viejo”, resume ese retrato cercano que ayudó a que millones de personas identificaran la canción con sus propias historias familiares.

Publicada en 1969, ‘Mi viejo’ terminó por trascender la carrera de Piero. Con el paso de las décadas se convirtió en una canción recurrente para recordar o rendir homenaje a los padres y fue interpretada por diferentes artistas, manteniendo vigente una composición que acompañó a varias generaciones en América Latina.

¿A qué equipo de fútbol le iba Piero?

Piero también mantuvo un vínculo cercano con el fútbol argentino y fue aficionado del Club Atlético Banfield, institución de la localidad bonaerense donde pasó parte de su infancia tras llegar desde Italia. El cantautor expresó en distintas ocasiones su simpatía por el ‘Taladro’, equipo con el que se identificó desde joven y que formó parte de sus recuerdos personales en Argentina.