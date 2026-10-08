José de Jesús Castillo sube al podio en el Abierto y Campeonato Parapanamericano de para powerlifting

José de Jesús Castillo levantó 200 kg y consiguió dos bronces en el Abierto Parapanamericano, además de sumar puntos rumbo a Los Angeles 2028

José Castillo consiguió dos bronces en el Abierto Parapanamericano | Claro Sports

El para atleta mexicano, José de Jesús Castillo, subió al podio en el Abierto y Campeonato Parapanamericano de para powerlifting, que se realiza en el CNAR, al levantar 200 kg en la división de los 107 kg y quedarse con dos medallas de bronce.

Con este resultado, Castillo también sumó puntos para el ranking rumbo a Los Angeles 2028, donde busca conseguir una presea paralímpica más en su palmarés.

“Prácticamente me acaban de dar de alta de un tema de lesión, pero bueno, para competir ya estaba apto. Solo que los pesos apenas vamos en ascenso y eso no me permitió hacer los últimos dos. Sin embargo, nos colocamos dentro del podio y, lo más importante, competir para la ruta hacia Los Angeles, que ese es el objetivo, porque marca de alguna manera ya tenemos. La logramos en el Mundial del año pasado en Egipto, más alta que la de hoy, y eso es bueno de alguna manera. Nos avala estar ahorita dentro de los seis del mundo y dentro de los ocho que nos solicita la IPC”, dijo en entrevista con Claro Sports.

El experimentado para atleta, de 42 años, tuvo dos levantamientos nulos en la competencia cuando intentó los 210 kg, pero sabía que con el apoyo de su familia en el certamen y sus marcas podía subir al podio.

“No puedes fallar y tratas de concentrarte lo más que puedes y, bueno, levantar la barra con el corazón, pues teniéndolos ahí enfrente, a mi niño de ocho añitos que me está acompañando afortunadamente. Entonces eso me motiva mucho a seguirle echando ganas y, bueno, pues en la disciplina, echándole todos los tiros”, relató.

El oro fue para el estadounidense Bobby Body, quien levantó 230 kg y un total de 678 kg, mientras que la plata fue para el brasileño Jean Pereira, con 226 kg y una sumatoria de 665 kg. Jesús terminó la temporada con estas dos medallas de bronce, que lo ubican entre los seis mejores del mundo, al estar en el último ciclo Paralímpico de su carrera deportiva.

“Ahorita estamos viendo, valorando realmente el tema de cuál va a ser la categoría. No sabemos si nos vamos a mantener en 107 o vamos a bajar a 97. No sabemos, ahorita todavía tenemos tiempo para definir y decidir y, pues, buscar la mejor opción que nos coloque dentro de más alto o en el podio”, explicó el tapatío.

Jesús tiene un acumulado de dos medallas paralímpicas y se prepara para tres eventos claves en 2027: una Copa del Mundo, los Juegos Parapanamericanos de Lima y el Campeonato Mundial.

“Ahorita será descansar un poco, no queremos perder forma deportiva, vamos a ir aumentando la marca. Aquí dimos una marca después de lesión y esperemos, previo a los Juegos Panamericanos, elevarla, pues definitivamente ir a pelear por esa medalla dorada que queremos ganar”, aseveró.

Te puede interesar: