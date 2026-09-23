Rockies alcanzan su cuarta temporada consecutiva con 100 derrotas en Grandes Ligas

Colorado cayó ante los Diamondbacks y se convirtió en la quinta franquicia en la historia de MLB en registrar cuatro campañas seguidas con al menos 100 juegos perdidos

Colorado Rockies llega a 100 derrotas en la temporada | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Colorado Rockies llegaron nuevamente a la barrera de las 100 derrotas en una temporada de Grandes Ligas. La caída por 7-2 ante los Arizona Diamondbacks confirmó que la franquicia tendrá por cuarto año consecutivo una campaña con al menos un centenar de juegos perdidos.

El resultado se definió con la actuación ofensiva de Nolan Arenado, quien conectó tres imparables ante su exequipo, y con la labor del lanzador Michael Soroka, que trabajó siete entradas permitiendo únicamente dos hits.

Los Rockies se convirtieron en el quinto equipo en la historia de MLB en registrar cuatro temporadas consecutivas con 100 o más derrotas. La última franquicia que había alcanzado esa cifra fueron los New York Mets entre 1962 y 1965, durante sus primeros años en las Grandes Ligas.

Desde el inicio de la temporada 2023, los Rockies acumulan un récord de 220-423, el peor registro de MLB en ese periodo. La franquicia no ha conseguido regresar a playoffs desde 2018 y no gana una serie de postemporada desde su participación en la Serie Mundial de 2007.

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La temporada parecía tomar otro rumbo durante agosto, cuando Colorado venció a San Francisco Giants por 13-7 el día 16 de ese mes y llegó a una marca de 50-74 después de ganar cuatro de cinco encuentros.

Sin embargo, desde ese momento el equipo registró marca de 7-26, incluyendo una racha de 2-13 en sus últimos 15 partidos, resultado que terminó por llevarlo nuevamente a las 100 derrotas.

Los problemas de pitcheo vuelven a marcar a los Rockies

Una de las principales dificultades de Colorado durante los últimos años ha sido su desempeño desde el montículo. Al llegar a la jornada del martes, los Rockies registraban una efectividad colectiva de 5.57, la más alta de las Grandes Ligas.

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La franquicia ha terminado con la peor efectividad de MLB desde 2022 y, si vuelve a cerrar la temporada con ese registro, se convertiría en apenas el tercer equipo desde 1913 en liderar esa estadística negativa durante cinco campañas consecutivas.

A ese escenario se suma la competencia dentro de la División Oeste de la Liga Nacional, donde Colorado comparte grupo con los Los Angeles Dodgers y los San Diego Padres. Esta temporada, los Rockies terminaron con marca combinada de 5-21 ante ambos equipos.

Rockies encuentran piezas para el futuro

A pesar de los resultados colectivos, Colorado también ha encontrado jugadores que forman parte de su planificación para las próximas temporadas. El novato TJ Rumfield llegó a la jornada del martes con un promedio de bateo de .300, ubicándose entre los mejores bateadores de la Liga Nacional y encabezando a los novatos calificados en promedio y porcentaje de embasado.

Por su parte, el receptor Hunter Goodman fue seleccionado al Juego de Estrellas por segunda temporada consecutiva y se encontraba a un cuadrangular de convertirse en el primer jugador de los Rockies en alcanzar 40 jonrones en una campaña desde 2019.

Con la derrota ante Arizona, Colorado volvió a escribir una cifra que refleja su presente deportivo. La organización ahora deberá enfocar sus próximos movimientos en construir alrededor de los jugadores que han mostrado producción y buscar una nueva dirección para dejar atrás una etapa marcada por las derrotas.

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