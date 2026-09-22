Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de septiembre y dónde ver?

Los equipos rojo y azul vuelven a enfrentarse en una nueva jornada de la décima temporada con la Batalla Colosal como uno de los retos principales

Exatlón México quién ganará la Batalla Colosal | @ExatlonMx



La décima temporada de Exatlón México 2026 continúa con una nueva jornada de competencia entre los equipos rojo y azul. Este martes 22 de septiembre, los atletas volverán a enfrentarse en la Batalla Colosal, uno de los duelos más esperados de la semana por el premio que está en juego.

Después de que el equipo azul conservara la Villa 360 durante la jornada del lunes, los integrantes del conjunto rojo buscarán responder en el circuito para cambiar el rumbo de la competencia. Además, la reciente eliminación de Irvin Villatoro representa un nuevo escenario para los participantes, especialmente con la cercanía del Domingo de Eliminación.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy martes 22 de septiembre y dónde ver en vivo?

MÁS INFORMACIÓN: Irvin Villatoro es el atleta eliminado de este 20 de septiembre

El capítulo de Exatlón México 2026 de este martes 22 de septiembre comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de la señal de Azteca UNO, donde los seguidores podrán conocer el desarrollo de las pruebas y el resultado de la Batalla Colosal. El programa también podrá seguirse mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca, de acuerdo con la disponibilidad del servicio.

¿Quién ganará la Batalla Colosal en Exatlón México hoy? Esto es lo que se sabe

Hasta el momento, el resultado oficial de la competencia no ha sido confirmado por la producción del programa. Sin embargo, de acuerdo con información compartida por varios canales especializdos, sería el equipo azul el ganador de esta noche.

De concretarse este resultado, los atletas azules sumarían otro triunfo en los enfrentamientos especiales de la temporada y mantendrían la racha positiva en este tipo de pruebas.

El premio que recibirá el equipo ganador todavía no ha sido revelado. La información disponible indica que se trataría de una experiencia fuera de las instalaciones habituales del reality de TV Azteca.

¿En qué consiste la Batalla Colosal y qué premio reciben los ganadores?

La Batalla Colosal es una competencia especial dentro de Exatlón México en la que los equipos rojo y azul se enfrentan por un premio diferente a los beneficios habituales de la competencia. Los atletas deben completar distintos circuitos que combinan velocidad, resistencia y precisión para sumar puntos y conseguir la victoria.

El equipo que logra imponerse recibe una recompensa anunciada por Antonio Rosique, conocida dentro del programa como “La Máxima Autoridad”. El premio puede variar en cada edición y suele estar relacionado con una experiencia o actividad fuera de la competencia.

Para los participantes, además del beneficio de la recompensa, este tipo de pruebas representa una oportunidad para medir fuerzas antes de los siguientes retos de la temporada.

¿Quién fue el último eliminado de Exatlón México 2026 y cómo están los equipos?

El último participante eliminado de Exatlón México 2026 fue Irvin Villatoro quien dejó la competencia después del Duelo de Eliminación disputado el domingo 20 de septiembre.

El atleta no logró superar la prueba frente a sus rivales y quedó fuera del reality después de dos semanas de participación. Antonio Rosique reconoció su desempeño durante su paso por el programa y destacó que fue el competidor de mayor edad en formar parte de esta edición.

La eliminación modificó la dinámica de los equipos, que continúan ajustando sus estrategias mientras avanzan las pruebas de la temporada. Actualmente, los conjuntos rojo y azul mantienen la disputa por las recompensas, la permanencia en la Villa 360 y los triunfos en los diferentes circuitos, con la mira puesta en las próximas eliminaciones.

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