Machillo Ramírez revela por qué decidió regresar a Alajuelense

Su debut está previsto para el fin de semana del 11 y 12 de octubre contra Puntarenas.

Machillo Ramírez volvió a Alajuelense | X: @ldacr

Óscar Ramírez comenzó una nueva etapa como entrenador de Alajuelense, apenas cuatro meses después de finalizar su anterior ciclo. El técnico fue presentado este martes y firmó para dirigir al equipo durante lo que resta del Torneo Apertura 2026, en el que los rojinegros buscan ingresar nuevamente en zona de clasificación.

La Liga ocupa actualmente el quinto puesto con 14 puntos, siete menos que Saprissa y a una unidad de los puestos de clasificación. Ramírez comenzará a trabajar este miércoles y su conocimiento del plantel fue uno de los factores que tuvo en cuenta para aceptar la propuesta presentada por la dirigencia.

El acercamiento comenzó la semana pasada, cuando el gerente deportivo Carlos Vela se comunicó con Ramírez. A partir de esa llamada, el entrenador analizó la posibilidad de volver y consultó la decisión con su esposa, sus hijos y sus padres antes de dar una respuesta definitiva.

El motivo principal por el que Ramírez decidió firmar fue que recuperó las ganas de dirigir y consideró que todavía puede aportar al equipo. “Feliz, contento, nos reunimos, me siento contento y con ganas y eso es lo importante, que estoy con ganas de asumir”, aseguró durante su presentación. “Vengo con ganas y deseos de poder aportar”, añadió.

El vínculo con el plantel también influyó en su regreso

Otro factor que pesó en su decisión fue la relación que mantiene con los jugadores. Varios integrantes del plantel le enviaron mensajes mientras evaluaba la propuesta, aunque prefirió no responder hasta definir su futuro. “Los veo como hijos. Ellos lo enamoran a uno”, explicó.

Ramírez también valoró el trabajo realizado por Bryan Ruiz durante su interinato, período en el que Alajuelense venció a Marathón por la Copa Centroamericana y goleó a Inter San Carlos. “Me encantó lo de Bryan, Dios quiera que supere la situación familiar y esté de nuevo acá. Se vislumbra muy bien”, afirmó.

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El entrenador también se refirió a Giancarlo González, cuya incorporación había recomendado anteriormente. “Lo de Giancarlo fue una sugerencia, sabiendo que era importante tener un líder con conocimiento de juego. Era buena sugerencia”, manifestó sobre el defensor.

De esta manera, las ganas de volver a dirigir, la posibilidad de aportar y su vínculo con el actual plantel fueron determinantes para que Ramírez aceptara regresar a Alajuelense. Su debut está previsto para el fin de semana del 11 y 12 de octubre contra Puntarenas, en el estadio Lito Pérez.

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