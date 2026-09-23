La odisea de la Hormiga González para llegar a México: perdió conexión y Rafa Márquez cambia sus planes ante Colombia

El delantero mexicano perdió una conexión durante su viaje y retrasó su incorporación a la primera concentración de Rafael Márquez

La Hormiga González retrasa su llegada al Tri. Imago 7

La primera concentración de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana tuvo un contratiempo con uno de los nuevos llamados. Armando ‘La Hormiga’ González, delantero del Olympiacos, tuvo problemas en su traslado de Grecia hacia México después de perder una conexión aérea, situación que retrasó su incorporación al trabajo del Tricolor.

El delantero mexicano tenía previsto presentarse el lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para ponerse a disposición del cuerpo técnico, pero los inconvenientes durante su viaje modificaron la planificación y retrasaron su integración al grupo.

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'El Káiser' cuenta con una gran base de futbolistas a falta de Armando González y algunos jugadores de Chivas



El delantero mexicano se integra este mismo martes mientras que los elementos rojiblancos faltantes llegarán cuando concluya… pic.twitter.com/ZBI0qaN0CG — Claro Sports (@ClaroSports) September 22, 2026

La Hormiga González tuvo que modificar su ruta para llegar al Tri

El atacante enfrentó complicaciones durante su trayecto hacia la concentración de la Selección Mexicana, luego de perder la conexión en Estados Unidos debido a los retrasos que presentó su vuelo y los trámites de aduana. Ante esta situación, González tuvo que dormir en Washington y buscar una alternativa para completar su traslado hacia México. Tras ello, el delantero viajó a Chicago este marte por la mañana y de ahí por fin pudo trasladarse a la capital del país por la tarde.

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El retraso provocó que el delantero no pudiera participar desde el primer día en las sesiones de entrenamiento junto al resto de sus compañeros, mientras el cuerpo técnico de Rafael Márquez comenzaba los trabajos rumbo al partido ante Colombia del próximo sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium en Baltimore.

La situación obligó al entrenador nacional a trabajar inicialmente con las opciones disponibles en ataque durante los primeros días de preparación del nuevo proceso del Tricolor.

Santiago Giménez toma ventaja en la pelea por la titularidad

La llegada tardía de González permitió que Santiago Giménez ganara terreno en la competencia por convertirse en el delantero titular de México para el primer partido de la era de Rafael Márquez.

Giménez aparece como una de las principales alternativas ofensivas del Tricolor, mientras González buscará integrarse al ritmo del equipo y aprovechar los entrenamientos restantes para mostrar sus condiciones.

La Hormiga busca convencer a Rafael Márquez

A pesar del inconveniente en su traslado, la expectativa es que Armando González pueda incorporarse al trabajo colectivo este miércoles y competir por un lugar dentro del equipo nacional.

El delantero llega a esta convocatoria después de convertirse en una de las nuevas opciones ofensivas del fútbol mexicano y ahora tendrá la oportunidad de mostrar sus características ante el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez.

Además, la ausencia de atacantes como Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes no fueron considerados para esta Fecha FIFA debido a problemas físicos, abre espacio para que González pueda pelear por minutos con la Selección Mexicana.

La decisión final estará en manos de Márquez, quien durante esta concentración analizará el rendimiento de sus delanteros antes de definir la alineación para el duelo ante Colombia y los primeros pasos de su nuevo proyecto con el Tricolor.

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