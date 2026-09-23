Franco Fagúndez habla de su salida de Santos Laguna y revela que fue por problemas de salud mental

El futbolista uruguayo explicó la situación personal que atravesó durante su etapa con los Guerreros y asumió responsabilidad por la decisión que tomó

Franco Fagúndez revela la razón de su salida de Santos | Imago 7

Franco Fagúndez habló sobre el episodio que marcó su salida de Santos Laguna en 2025 y explicó que la decisión de viajar a Uruguay sin autorización del club estuvo relacionada con una situación personal que afectó su salud mental.

El futbolista uruguayo se ausentó de los entrenamientos durante el Apertura 2025, lo que llevó a Santos Laguna a iniciar un proceso interno por un posible incumplimiento contractual. Después de varios meses sin referirse públicamente al tema, Fagúndez contó su versión durante una entrevista con AS Colombia, en medio de su etapa como jugador de Independiente Santa Fe, equipo al que llegó cedido por el conjunto mexicano. “Yo erré mucho, erré mucho y me hago cargo de las cosas que yo erré. Me equivoqué, lo asumo”, explicó.

El futbolista señaló que atravesaba una situación personal complicada y que la decisión de regresar a su país surgió después de experimentar pensamientos relacionados con hacerse daño. “Eso ahí me lleva a tomar la decisión de irme a Uruguay sin permiso, porque ya me estaba sintiendo muy mal, que estaba teniendo pensamientos cada vez más negativos de lastimarme”, comentó.

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Fagúndez relató que llegó un punto en el que buscó apoyo de su familia y llamó a su hermano durante la madrugada para expresar cómo se sentía. “Cuando llegó un momento que llamé a mi hermano, no aguanté en la noche, lo llamé a la madrugada y le dije que no podía más, que no podía más con esta carga, que necesitaba irme”, explicó.

El jugador destacó la importancia de hablar sobre la salud mental y señaló que esa situación influyó en la decisión que tomó durante su etapa con Santos Laguna.

Además de explicar los motivos de su ausencia, Fagúndez habló sobre cómo percibió la reacción alrededor del caso y señaló que algunos comentarios publicados sobre su comportamiento le afectaron.

“Salieron cosas de que yo no entrenaba porque estaba de mala gana, que volví de Uruguay sin ganas de entrenar, que solo me sentaba a cumplir. Esas cosas salieron, me lastimaron mucho porque todavía estaba dolido por lo que había pasado”, mencionó.

El uruguayo consideró que el club pudo haber tenido otra postura mientras atravesaba ese momento personal. “Yo creo que en esos pequeños detalles el club me podía haber defendido, apoyado, porque sabía que no estaba pasando un buen momento y nunca tuve ese apoyo”, expresó. Actualmente, Fagúndez continúa su carrera con Independiente Santa Fe de Colombia, donde se encuentra cedido por Santos Laguna.

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