Pete Alonso busca una marca histórica que nadie ha conseguido en 106 años de Grandes Ligas

El primera base de los Orioles está cerca de alcanzar un registro que no tiene registro desde hace más de un siglo en las Grandes Ligas

Alonso busca una hazaña que nadie logra en MLB. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Pete Alonso está cerca de conseguir una marca inédita en la historia de las Grandes Ligas. El primera base de los Orioles de Baltimore tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador en más de un siglo de MLB que termina como líder de carreras impulsadas en ambas ligas, una estadística oficial que se tiene registro desde 1920.

El Oso Polar vive una temporada destacada con Baltimore y llega a la recta final del calendario como uno de los principales productores ofensivos de la Liga Americana. Su objetivo es completar una hazaña que ningún pelotero ha logrado desde la creación de las Grandes Ligas modernas.

La posibilidad de Alonso tiene como antecedente su rendimiento cuando formaba parte de la Liga Nacional. El toletero ya consiguió encabezar ese departamento en 2022 con los Mets de Nueva York y ahora busca repetir la hazaña del otro lado de la MLB con los Mets de Nueva York.

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Alonso busca dominar las carreras impulsadas en ambas ligas

El reto de Pete Alonso está relacionado con su capacidad para producir carreras, una de las principales características que ha mostrado durante su trayectoria en las Grandes Ligas.

El primera base llegó a la temporada 2026 con una carrera consolidada como uno de los bateadores de mayor poder en MLB y ahora tiene la oportunidad de sumar un logro que ningún jugador ha alcanzado en 106 años de historia.

Durante su etapa anterior en la Liga Nacional, Alonso logró posicionarse como uno de los mejores productores ofensivos del circuito con 131 carreras impulsadas. Ahora, con los Orioles, busca repetir ese dominio en la Liga Americana.

De acuerdo con los registros históricos, ningún pelotero ha terminado una temporada como líder de carreras impulsadas en ambas ligas, por lo que Alonso podría convertirse en el primero en conseguirlo.

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Una temporada histórica con los Orioles

Pete Alonso llegó a Baltimore como una de las principales incorporaciones ofensivas del equipo y rápidamente asumió un papel importante dentro del orden al bate. El jugador ha mantenido su capacidad para generar extrabases y producir carreras, características que lo han acompañado desde su debut en MLB en 2019.

Además de su producción ofensiva, Alonso continúa ampliando su legado dentro del béisbol profesional. En 2026 también alcanzó una marca importante al llegar a los 300 cuadrangulares en su carrera, logro que consiguió como jugador de los Orioles frente a los Mets, su antiguo equipo.

Alonso busca entrar en la historia de MLB

La recta final de la temporada será determinante para conocer si Pete Alonso consigue completar una de las hazañas más difíciles del béisbol moderno. A menos de una semana de finalizar su primera temporada con los Orioles de Baltimore, Pete Alonso se mantiene en la pelea por una marca histórica. El primera base suma 108 carreras impulsadas, nueve más que el cubano Yordan Álvarez, quien acumula 99 y ocupa el segundo lugar de la Liga Americana en este departamento.

Con la recta final del calendario por disputarse, Alonso tiene una ventaja importante para quedarse con el liderato de impulsadas. Salvo que Álvarez tenga una última semana extraordinaria, el jugador de Baltimore podría terminar la campaña en la cima de este rubro y acercarse a una hazaña que no se consigue desde hace más de un siglo.

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