MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿quién fue el eliminado de este 26 de octubre?

MasterChef Celebrity Colombia tendrá un nuevo reto de eliminación. Siete participantes se enfrentan al desafío para evitar salir de la competencia y continuar en la cocina.

Eliminado de Masterchef Celebrity 2026 | Canal RCN.

Siete participantes se enfrentarán al reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia, una prueba en la que uno de ellos tendrá que despedirse de la competencia. Este desafío llega después de un reto por equipos realizado en Santa Marta, donde las celebridades tuvieron que conquistar el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con una gran parrillada, bajo la orientación del exparticipante del programa Tatán Mejía.

Los ganadores de la prueba fueron Emmanuel Restrepo, Julieta Piñeres y Luciano D’Alessandro, quienes aseguraron su permanencia en la competencia y evitaron quedar en riesgo de eliminación. Por el contrario, Verónica Orozco, Sebas Villalobos, Tuto Patiño, Robert Farah, Jimmy Vásquez, Mariana y Emiro Navarro no lograron superar el desafío y ahora deberán demostrar sus habilidades culinarias para mantenerse en el reality.

¿Quién es el eliminado de Masterchef Celebrity Colombia 2026, hoy 26 de octubre?

Siete celebridades están en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia: Verónica Orozco, Sebas Villalobos, Tuto Patiño, Robert Farah, Jimmy Vásquez, Mariana y Emiro Navarro deberán enfrentarse al reto decisivo para luchar por su permanencia en la competencia. Solo uno tendrá que abandonar la cocina.

Un nuevo cocinero tendrá que decirle adiós a MasterChef Celebrity esta noche 🥺, dejando un gran vacío en la competencia. Queremos conocer sus opiniones 🔥🤯. #masterchefcelebrity #masterchefcelebritycolombia https://t.co/xmxIjRHupi — Canal RCN (@CanalRCN) October 26, 2026

Masterchef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Hugo Gómez

Angélica Blandón

Diana Mina

Lina Tejeiro

Luisa Vergara ‘Lui’

Iván Marín

Milena López

Sebastián Vega ‘Sebas’

Tavo Bernate

Víctor Tarazona

Martica Restrepo

Virginia Lizcano

Cómo ver Masterchef Celebrity Colombia por televisión y streaming

Entre semana, todos los capítulos del programa se emiten de 9 a 11 de la noche (domingos de 8 a 10). También puede seguir en vivo las emociones de cada episodio en la señal de YouTube del Canal RCN. En la misma app, instantes después de culminarse el reality, estará disponible para mirar en cualquier momento del día.

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