Jugando Claro, en vivo | Lunes 26 de octubre

Jugando Claro analizará el Balón de Oro, la Jornada 14 y a los mexicanos en Europa

El Balón de Oro 2026, la actuación de los mexicanos en la ceremonia, lo que dejó la Jornada 14 del Apertura 2026 y la actividad de los futbolistas nacionales en Europa serán algunos de los temas que se analizarán en Jugando Claro. El programa pondrá sobre la mesa los principales acontecimientos que dejó un fin de semana con actividad en distintos frentes del futbol internacional.

La ceremonia del Balón de Oro tendrá un espacio especial después de que Harry Kane conquistara el premio en la categoría varonil y Alexia Putellas hiciera lo propio en la femenil. Kylian Mbappé terminó segundo y Lamine Yamal ocupó el tercer lugar, mientras que el PSG fue reconocido como el mejor club masculino y Barcelona recibió el premio como mejor club femenino.

México también tuvo protagonismo en Londres. Charlyn Corral ganó el premio a la mejor delantera, después de una temporada en la que marcó 49 goles en 49 partidos, mientras que Scarlett Camberos terminó en el puesto 21 del Balón de Oro femenil y Julián Quiñones ocupó el lugar 28 en la clasificación varonil.

Todos los ecos que dejó el Balón de Oro

En Jugando Claro se repasarán los resultados de las principales categorías de la gala, desde los premios para Kane y Putellas hasta los reconocimientos para Lamine Yamal y Vicky López como mejores talentos jóvenes, Unai Simón y Cata Coll como mejores porteros, y Luis de la Fuente y Pere Romeu como entrenadores del año. También se analizará el premio a los mejores clubes, que fue para PSG y Barcelona.

El programa también pondrá atención especial en la actuación de los mexicanos. El reconocimiento de Charlyn Corral representa uno de los principales acontecimientos de la noche para el futbol nacional, mientras que las nominaciones de Scarlett Camberos y Julián Quiñones marcaron un registro histórico para México al colocarlos entre los candidatos de las principales categorías.

La jornada también dejó una historia particular para Quiñones. El delantero no pudo asistir a la ceremonia porque tenía partido con el Al-Qadsiah en la Champions League de Asia y marcó el gol del empate 1-1 ante Al-Sadd, después de que se conociera su posición 28 en el Balón de Oro.

Lo que dejó la Jornada 14 del Apertura 2026

El análisis de Jugando Claro también se trasladará al futbol mexicano, con los resultados que modificaron la clasificación del Apertura 2026. La Jornada 14 dejó, entre otros resultados, el triunfo de Chivas por 1-0 sobre Monterrey, el empate 1-1 entre Pumas y Tigres, la victoria 3-1 de Cruz Azul sobre Querétaro y el triunfo 2-1 de Pachuca sobre América.

La fecha también tuvo el 4-3 de Atlas sobre Puebla, el empate 1-1 entre León y Toluca, el 1-1 de Necaxa ante Juárez y el triunfo 4-1 de Tijuana sobre Santos. Cruz Azul se colocó como sublíder, a un punto del América, mientras Chivas dio un paso en la pelea por los primeros puestos después de imponerse en Monterrey.

El resultado entre América y Pachuca será uno de los temas a revisar, sobre todo por el impacto que tuvo en la parte alta de la clasificación. La recta final del torneo comienza a definir los lugares de Liguilla, por lo que cada resultado tiene consecuencias en la pelea por los primeros puestos.

Los mexicanos que tuvieron actividad en Europa

El futbol europeo también tendrá un espacio importante en Jugando Claro. Johan Vásquez fue titular y capitán del Genoa en el triunfo 1-0 sobre Venezia, mientras que Santiago Giménez volvió a sumar minutos con el Porto en la victoria 1-0 ante Gil Vicente. El delantero ingresó en el segundo tiempo y disputó alrededor de 18 minutos.

En Grecia, Armando “Hormiga” González fue titular y disputó 60 minutos en la goleada 5-0 del Olympiacos sobre Kalamata, mientras que Patricio Salas también tuvo participación en el triunfo 4-0 del Famalicão sobre Rio Ave. En España, Álvaro Fidalgo sumó minutos con el Real Betis.

La actividad de los mexicanos también incluyó a Javier Aguirre, cuyo Valencia perdió 2-1 ante Villarreal en Mestalla, y a Julián Quiñones, quien además de marcar en la Champions League de Asia había anotado durante el fin de semana en la derrota 3-2 del Al-Qadsiah ante Al-Hilal.

Con todos estos temas sobre la mesa, Jugando Claro ofrecerá un repaso de lo que dejó uno de los fines de semana con mayor actividad para el futbol mexicano, desde el impacto del Balón de Oro y los reconocimientos para Charlyn Corral, hasta la pelea por la parte alta del Apertura 2026 y las actuaciones de los mexicanos que compiten fuera del país.