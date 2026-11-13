El GP de México escucha a los aficionados y prepara mejoras para 2027 tras invertir 200 millones de pesos

Federico González Compeán reveló que la organización realiza cerca de 400 encuestas durante el Gran Premio para identificar las necesidades de los asistentes

El GP de México escucha a sus aficionados | Imago7

El Gran Premio de la Ciudad de México continúa trabajando en el desarrollo de sus próximas ediciones, con la intención de mejorar las condiciones del Autódromo Hermanos Rodríguez y la experiencia de los aficionados. Después de la celebración de la carrera de Fórmula 1 de 2026, Federico González Compeán, director general del evento, reconoció la importancia de mantener las inversiones en infraestructura y atender las necesidades de quienes asisten al circuito.

La organización tiene entre sus prioridades identificar las áreas que requieren modificaciones, desde las condiciones de la pista hasta los servicios disponibles para el público. González Compeán explicó que las decisiones para las siguientes ediciones parten de una evaluación de lo ocurrido durante el fin de semana de competencia, con el objetivo de corregir problemas y mantener los estándares del evento.

El Gran Premio de México invirtió 200 millones de pesos en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Uno de los principales trabajos realizados durante 2026 fue la renovación de una parte importante del asfalto del circuito. El directivo confirmó que se destinaron aproximadamente 200 millones de pesos al reencarpetamiento de la pista, una intervención destinada a mejorar las condiciones del trazado utilizado por los pilotos de Fórmula 1.

“Es importante estar haciendo reinversiones, invertimos este año e invertimos cerca de 200 millones de pesos en reencarpetar en 2/3 de la pista”, explicó González Compeán, quien también reconoció que las condiciones meteorológicas impidieron completar los trabajos contemplados originalmente.

Las lluvias registradas durante el año modificaron el calendario de las obras y dejaron pendiente una sección del circuito. El director del Gran Premio señaló que será necesario concluir esa parte del reencarpetamiento, aunque en sus declaraciones no estableció una fecha específica para terminar la intervención.

La inversión en el trazado forma parte de las necesidades de mantenimiento de un recinto que recibe cada año a miles de aficionados. Sin embargo, la organización también enfrenta el desafío de mejorar los servicios para los asistentes, particularmente en aspectos como la disponibilidad de sanitarios, las zonas de sombra y las condiciones de comodidad durante las jornadas de actividad.

Cerca de 400 encuestadores evalúan la experiencia de los aficionados

Más allá de las modificaciones en infraestructura, González Compeán aseguró que la opinión de los espectadores es uno de los elementos utilizados para planear las siguientes ediciones. La organización cuenta con aproximadamente 400 encuestadores que trabajan durante el fin de semana del Gran Premio, recopilando información sobre la satisfacción del público y la calidad de los servicios ofrecidos.

“La verdad es que constantemente y durante el Gran Premio en esta semana que pasó lo que hacemos es un estudio muy claro, no solo en redes sociales, no solo a través de Ticketmaster, sino a través de encuestadores que tenemos cerca de 400 durante el Gran Premio, durante el fin de semana, haciendo encuestas de satisfacción y de calidad de cuáles son los servicios que entregamos”, detalló el directivo.

Los resultados de estas evaluaciones permiten establecer las prioridades de trabajo para la siguiente edición. González Compeán explicó que la organización comienza su proceso de planeación inmediatamente después de concluir el evento y que los datos recopilados durante la carrera sirven para determinar qué aspectos deben mantenerse y cuáles necesitan modificaciones.

“Y creo que eso nos garantiza porque con eso empezamos el año en esta semana, la próxima semana tenemos los resultados y de ahí arrancamos en qué mejoramos, qué cambiamos y eso es lo que creo que acaba entregando una muy buena experiencia al público porque estamos muy conscientes de estar arreglando detalles que hacen una suma de una mejor experiencia”, afirmó.

Con la edición de 2026 concluida, el Gran Premio de México enfoca su atención en las áreas de oportunidad detectadas durante el evento. La conclusión de los trabajos pendientes en la pista y el análisis de las encuestas de satisfacción serán parte de la planeación rumbo a 2027, con la intención de que las mejoras en infraestructura y servicios respondan a las necesidades expresadas por los propios aficionados.

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