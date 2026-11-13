¿Se retira o no Teófilo Gutiérrez del fútbol profesional?

Con 41 años y un gol en su último partido en Barranquilla, Teófilo Gutiérrez no confirma su retiro del fútbol profesional.

Teófilo Gutiérrez con Junior | Vizzor

Terminó la participación del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Finalmente el conjunto costeño no pudo enderezar su camino y confirmó que habrá nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano. Así quedó en vilo si fue o no, el último torneo de fútbol profesional que disputó el gran ídolo ‘tiburón’ Teófilo Gutiérrez.

En su último partido en Barranquilla, ante Cúcuta Deportivo no solamente anotó. También fue la gran figura del partido. Ahora bien, en lo que parecía su despedida, Teo dejó en vilo a toda la audiencia. Pues, en cada una de las entrevistas no se canso de mencionar que todavía tenía que ver que iba a pasar para el 2027. Pero que independientemente de la decisión este 19 de diciembre en el Estadio Romelio Martínez se llevará su partido de despedida.

Un sábado donde el ídolo de todo el pueblo no solo enfrentará a los mejores compañeros que ha tenido a lo largo y ancho de toda su carrera como futbolista profesional. También tendrá diferentes artistas invitados para el show previo y de medio tiempo. El evento lleva como nombre: The Last Dance – El Último Baile del Rey De América.

El legado de Teófilo Gutiérrez

El delantero nacido en Barranquilla no solamente supo brillar en el Fútbol Profesional Colombiano. El ex atacante de la Selección Colombia se ha destacado en el balompié de Portugal, México, Turquía y Argentina. Uno de sus pasos más recordados es con la camiseta de River Plate y en donde fue reconocido como Rey de América.

Todos los equipos de Teófilo Gutiérrez

Barranquilla FC

Junior

Trabzonspor de Turquía

Racing Club de Avellaneda

Lanús de Argentina

Cruz Azul de México

River Plate de Argentina

Sporting de Lisboa

Rosario Central de Argentina

Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga

Real Cartagena

A nivel de clubes disputó un total de 629 partidos. En los cuales anotó 183 goles, otorgó 92 asistencias y levantó 16 títulos. Fue campeón en Colombia, México, Argentina, Portugal y Turquía. Es decir, en todos los países donde jugó Teófilo Gutiérrez, su equipo terminó llevándose por lo menos un título en la temporada.

Teófilo Gutiérrez: un delantero de época

Para todos los hinchas de la Selección Colombia, sin duda alguna, Teófilo Gutiérrez fue quien integró una de las mejores delanteras de toda la historia en la ‘tricolor’. El tándem que hizo con Radamel Falcao García para volver a llevar a Colombia a un Mundial en el año 2014 fue algo que ningún colombiano olvidará.

Además, dada la lesión del ‘tigre’, Teo fue quien llevó esa camiseta número nueve en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Campeonato que terminó siendo la mejor participación de la Selección Colombia en una cita orbital al alcanzar los cuartos de final e irse polémicamente eliminado ante Brasil.

Dicho esto, será entonces nada más cuestión de tiempo para descubrir cual será el siguiente paso en la carrera de Teófilo Gutiérrez. Dado el estreno del Estadio Metropolitano de Barranquilla, la gente le pide al ídolo costeño que se quedé seis meses más. Además, vale la pena recordar que Junior ya está clasificado para la Copa Libertadores 2027 gracias a su título en el primer semestre del Fútbol Porfesional Colombiano.

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