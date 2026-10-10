Yoshinobu Yamamoto, el lanzador que los Yankees descartaron y hoy guía a los Dodgers

Los Dodgers apostaron por un lanzador sin experiencia en MLB; hoy, Yamamoto es su arma decisiva en octubre para buscar el histórico tricampeonato de la franquicia

El lanzador ganó tres juegos en el Clásico de Otoño | IMAGN IMAGES via Reuters

La historia de Yoshinobu Yamamoto en las Grandes Ligas comenzó con una pregunta que valía 325 millones de dólares. ¿Podía un lanzador que nunca había enfrentado a un bateador de MLB justificar uno de los contratos más ambiciosos de la historia del beisbol? Los Dodgers de Los Ángeles decidieron que sí. Los Yankees de Nueva York, según los reportes sobre aquella negociación, no estuvieron dispuestos a asumir el mismo riesgo. Hoy, mientras Los Ángeles persigue un lugar entre las dinastías más dominantes del deporte, los Yankees siguen preguntándose qué hacer para romper con una sequía de títulos que se remonta a 2009. Nota completa en AS México