Lluvia de sanciones para Independiente Medellín tras la agresión a Daniel Torres en Itagüí

Deportivo Independiente Medellín fue sancionado con suspensión parcial de su plaza y una multa por Dimayor debido a la agresión sufrida por Daniel Torres.

Independiente Medellín fue sancionado por Dimayor | Vizzor

No ha quedado impune las acciones que se llevaron todos los reflectores en el Estadio Metropolitano de Ditaires. El partido entre el Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se vio empañado por una agresión desde la tribuna del local hacía Daniel Torres.

Cuando el reloj marcaba el minuto 76, Daniel Torres fue sustituido. En su salida, el ex jugador del Deportivo Independiente Medellín hizo gestos de cariño y aplausos hacía la hinchada ‘poderosa’. No obstante, no fueron bien recibidas por la afición local y una moneda terminó impactando la frente del futbolista causándole un corte en su rostro.

Desde entonces no han parado de caer repercusiones. Pues, futbolistas y cuerpo técnico de Independiente Santa Fe salieron a rechazar los actos de violencia y hasta el mismo Daniel Torres declaró a haber pecado de ingenuo. Ahora bien, el jugador se encuentra fuera de peligro y solo sufrió una lesión superficial.

Sanciones de Dimayor para el Deportivo Independiente Medellín

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor no se ha quedado de brazos cruzados. Un par de días después de los hechos, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano se pronunció mediante un comunicado donde rechazaron notablemente los actos de violencia y confirmado la identificación de los presuntos responsables.

La resolución de la Comisión Disciplinaria estableció que el Deportivo Independiente Medellín deberá jugar dos fechas con suspensión parcial de su plaza. Dado que no estaba oficiando como local en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, la tribuna inhabilitada será occidental baja en su sector 3.

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Sumado a eso, el ‘poderoso’ de la montaña también deberá pagar una multa de 17.509.050 pesos colombianos. Dicho esto, para el juego ante Once Caldas de Manizales y Alianza FC, el rojo paisa no podrá tener a disposición el 100 % del aforo del Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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