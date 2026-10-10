La Selección Mexicana Femenil cae ante Jamaica en partido de preparación en Aguascalientes

Las dirigidas por Pedro López se alistan para enfrentar los cuartos de final del Campeonato Concacaf W ante su similar de Haití a finales de noviembre

Mucho que corregir para Pedro López y compañía | Imago7

La Selección Mexicana Femenil perdió 4-3 ante Jamaica en el Estadio Victoria de Aguascalientes, dentro de su preparación rumbo al Campeonato Concacaf W. El conjunto dirigido por Pedro López tuvo que remar desde los primeros minutos después de que las caribeñas encontraron espacios para tomar ventaja.

El partido comenzó con México buscando asociarse ante una Jamaica que también esperó sus oportunidades. El apoyo de la afición en el Estadio Victoria acompañó al Tricolor durante los primeros minutos, pero al 14′ Jody Brown abrió el marcador para las visitantes y puso a México en desventaja.

Jamaica mantuvo la iniciativa y amplió la diferencia al 20′, cuando Khadija Shaw apareció para marcar el segundo tanto. México tuvo una oportunidad para responder cuatro minutos después, pero durante ese tramo las caribeñas consiguieron imponer condiciones y el conjunto mexicano recurrió a las faltas para interrumpir algunas de sus jugadas.

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La reacción mexicana llegó al 29′, cuando Jacqueline Ovalle apareció para descontar y colocar el partido 1-2. Sin embargo, Jamaica volvió a ampliar su ventaja al 36′, luego de que Deneisha Blackwood convirtió un penalti. Antes del descanso, Rebeca Bernal volvió a acercar al Tricolor con el segundo tanto mexicano, por lo que el marcador quedó 2-3 al término de los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo comenzó con México obligado a buscar el empate. Durante los primeros minutos del complemento, ninguno de los dos equipos consiguió generar llegadas claras y al 65′ el partido atravesaba un tramo sin oportunidades frente a las porterías. Diez minutos después, el desarrollo comenzó a emparejarse con ambos conjuntos disputando la pelota en diferentes zonas del campo.

México intentó encontrar el tanto que igualara el marcador en el cierre, pero Jamaica conservó la ventaja. Cuando el encuentro se acercaba al final, Solai Washington apareció al minuto 89 dentro del área y aprovechó una serie de rebotes para sacar un disparo de izquierda sin marca y aumentar la diferencia.

El resultado fue más decoroso para las locales cuando, en tiempo agregado, Charlyn Corral remató de derecha y superó a la arquera rival para dar cifras definitivas al encuentro.

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México tendrá que analizar lo ocurrido en el Estadio Victoria antes de sus próximos compromisos. El Tri se medirá a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W el próximo 28 de noviembre.