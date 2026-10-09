Puebla vs Leon en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

El Cuauhtémoc recibe el regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA con tres puntos que pueden cambiar posiciones

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¿A qué hora juega Puebla vs León y dónde ver hoy 9 de octubre la jornada 11 de la Liga MX 2026?

El encuentro entre Puebla y León se disputará este viernes 9 de octubre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El compromiso abrirá oficialmente la actividad de la jornada 11 del Apertura 2026, que continuará con el enfrentamiento entre Tigres y Toluca a las 21:00 horas.

Para los aficionados que quieran seguir el partido desde casa, la transmisión de Puebla vs León estará disponible en ESPN, por televisión de paga, y mediante Disney+ Premium, a través de streaming en territorio mexicano. El encuentro también podrá seguirse mediante las coberturas digitales de los medios deportivos, con información sobre el resultado, los goles y las principales acciones.

Alineaciones Puebla vs León, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Los dos entrenadores preparan sus mejores opciones para disputar los tres puntos en el Cuauhtémoc. Gerardo Espinoza, técnico del Puebla, buscará recuperar la solidez de su equipo, mientras que Javier Gandolfi intentará mantener el buen momento ofensivo del León, que ha conseguido marcar 14 goles durante las primeras diez jornadas.

Alineación probable del Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez; José Pachuca, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada, Fernando Monárrez; Alberto Herrera, Alejandro Organista; Bryan Garnica, Mathías Tomás, Carlos Baltazar; Ignacio Maestro Puch. Director técnico: Gerardo Espinoza.

Alineación probable del León (4-1-4-1): Óscar García; Iván Moreno, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Daniel Arcila; Díber Cambindo. Director técnico: Javier Gandolfi.

Estas formaciones son proyecciones previas al encuentro y podrían presentar modificaciones. Los clubes deberán confirmar sus alineaciones oficiales antes del silbatazo inicial, particularmente después de los compromisos internacionales y las condiciones físicas de sus futbolistas.

Antecedentes Puebla vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los enfrentamientos recientes entre Puebla y León han favorecido al conjunto esmeralda, que registra tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco compromisos entre ambos. El antecedente más cercano corresponde al Clausura 2026, cuando León consiguió imponerse 1-0 en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que buscará repetir en su nueva visita a territorio poblano.

En el Apertura 2025, Puebla derrotó 2-1 al León como visitante, mientras que en el Clausura de ese mismo año la Fiera ganó 1-0 en casa. Anteriormente, durante el Apertura 2024, ambos empataron 2-2 en el Cuauhtémoc, y en el Clausura 2024 los Esmeraldas se quedaron con el triunfo por 2-1. La última victoria del Puebla como local frente al León ocurrió en noviembre de 2023, cuando protagonizaron un espectacular partido que terminó 5-4 a favor de la Franja.

La tendencia reciente también muestra diferencias en el momento de ambos clubes. León suma tres triunfos en sus últimos cinco partidos del Apertura 2026, mientras que Puebla apenas consiguió una victoria en ese mismo periodo. La necesidad de puntos del conjunto local y la posibilidad de que los visitantes se acerquen a los líderes aumentan la importancia del enfrentamiento.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

León parte como ligero favorito para llevarse los tres puntos ante Puebla, de acuerdo con los momios de referencia disponibles antes del compromiso. La victoria esmeralda presenta una cuota de +145, mientras que el triunfo de la Franja aparece en +190 y el empate se encuentra en +225. Estas cifras reflejan una ventaja para los visitantes, aunque también anticipan un encuentro competitivo.

El equipo de Javier Gandolfi presenta mejores números ofensivos, con 14 goles a favor y 11 en contra, mientras que Puebla registra 11 anotaciones y 12 recibidas. Sin embargo, los poblanos tendrán la ventaja de jugar frente a su afición y la oportunidad de igualar las 17 unidades de León, por lo que un triunfo local podría modificar la pelea por los lugares de clasificación a la Liguilla. Los momios están sujetos a cambios y no garantizan ningún resultado.

Puebla vs Leon en vivo

La espera terminó para los aficionados al fútbol mexicano. Puebla y León serán los encargados de inaugurar la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, este viernes 9 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, en un enfrentamiento que podría provocar movimientos importantes en la clasificación. La Franja buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de Liguilla, mientras que los Esmeraldas intentarán mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato después de la pausa por la Fecha FIFA.

León llega mejor colocado en la tabla general, con 17 puntos y en la quinta posición, luego de conseguir una victoria de 2-1 sobre FC Juárez en su anterior compromiso. Del otro lado, Puebla ocupa el noveno lugar con 14 unidades y necesita reaccionar después de perder 1-0 frente a Tigres. Con apenas tres puntos de diferencia entre ambos equipos, el partido representa una oportunidad para que los poblanos alcancen a su rival en unidades o para que los visitantes den un paso importante rumbo a la fase final.