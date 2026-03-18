“Los gigantes también caen”: Philadelphia Union lanza advertencia al América previo a la vuelta

El conjunto de la MLS llega a la Ciudad de México con desventaja 1-0 en los octavos de final. La historia no está del lado del conjunto estadounidense tras sumar tres derrotas ante los emplumados

El conjunto de Philadelphia quiere la victoria para despertar en la MLS | Reuters

El Philadelphia Union ya se encuentra en la Ciudad de México para enfrentar al América en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup en el Estadio Ciudad de los Deportes. A pesar de llegar con una desventaja de 1-0 tras el partido de ida y sumergido en una profunda crisis en la MLS, el conjunto estadounidense envió un mensaje desafiante al vigente campeón mexicano.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el director técnico de Philadelphia, Bradley Carnell, reconoció la jerarquía de las Águilas, comparándolas con el máximo exponente del fútbol alemán. “Sí, claro, es el Bayern Múnich de la región; el juego de la semana pasada lo demostró”, afirmó el estratega.

Sin embargo, Carnell fue tajante al señalar que su equipo no llega intimidado por el entorno ni por la altitud de la capital mexicana. “Nosotros tratamos de ir por ese camino. El gigante siempre puede caer; vimos un partido muy equilibrado en la ida y vemos muchas posibilidades”, sentenció el técnico, quien restó importancia al factor de la altura, asegurando que deben centrarse únicamente en lo que pase en el campo.

Bruno Damiani: “La historia no me pesa”

El delantero uruguayo Bruno Damiani también tomó la palabra para analizar el momento que vive el club. Philadelphia atraviesa un arranque de temporada “pesadillesco” en la MLS, donde acumula cuatro derrotas en sus primeros cuatro partidos, situándose en el fondo de la tabla general.

“No se han dado los resultados en la liga local, pero tenemos el equipo y los jugadores para corregirlo”, comentó Damiani. Al ser cuestionado sobre el dominio histórico de las Águilas, el atacante se mostró imperturbable: “La historia no me pesa. Perdimos 1-0 siendo locales y nos faltó actitud, pero ahora debemos ser un equipo inteligente, no dejar espacios y hacer largo el partido para que la presión de su gente juegue a nuestro favor”.

Antecedentes y realidad táctica

La estadística cuenta una historia de dominio absoluto del Club América en la Concachampions ante su rival de este miércoles. En los tres enfrentamientos oficiales entre ambas instituciones, el balance es de tres victorias para los mexicanos, con cinco goles a favor y cero en contra:

Semifinales 2021 (Ida): América 2-0 Philadelphia Union

Semifinales 2021 (Vuelta): Philadelphia Union 0-2 América

Octavos 2026 (Ida): Philadelphia Union 0-1 América

El conjunto de la MLS buscará romper esta racha negativa este miércoles a las 19:00 horas (CDMX). Para lograr la hazaña, deberán superar no solo al “gigante” de la Concacaf, sino también su propia inercia negativa de cinco derrotas en sus últimos seis compromisos oficiales.

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