Millonarios mete una goleada sin muletillas: las claves del triunfo sobre Atlético Nacional

El Embajador mostró un dominio absoluto del juego a partir de otra gran noche de Rodrigo Contreras y dos expulsiones en el Verdolaga.

Jugadores de Millonarios celebran. – Vizzor Image.

Aunque muchos intentaron venderlo como una revancha, la realidad es que este partido no lo era. Lo que había hecho Millonarios en Medellín hace menos de dos semanas para eliminar a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana fue un reto de mayor calibre. No por eso dejaba de ser importante el duelo entre ambos en Bogotá por la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Las bajas más notorias eran Mackalister Silva por suspensión en el lado albiazul y David Ospina por enfermedad en el Verdolaga. De cualquier modo, el Embajador se las arregló para jugar con pases filtrados y elegido en el arco de la visita fue Harlen Castillo. Fue un duelo con muchas emociones y elementos dignos de análisis.

Que viene y va

El encuentro se hizo de ida y vuelta iniciando y la primera incidencia importante llegó con un remate de Matheus Uribe que dio en la mano de Jorge Arias. El VAR hizo el llamado para una revisión en pantalla y el juez central Alexánder Ospina sancionó penalti antes de un cuarto de hora. El encargado del cobro fue Alfredo Morelos, pero su cobro se fue muy elevado.

De esa misma jugada salió Millonarios a buscar vértigo. Esto sí fue como si se tratara de una revancha, pues un centro desde el sector derecho cruzó por el área chica para que Rodrigo Contreras cabeceara y anotara al minuto 15. Las tribunas, atiborradas de almas albiazules, celebraron a todo pulmón la apertura del marcador con la firma del mejor fichaje de la fútbol colombiano en lo que va del 2026.

Malas noticias

El encuentro se empezó a tornar ríspido y eso iba a traer sus consecuencias. La primera fue una mala noticia para Millonarios. Sergio Mosquera se lesionó en el hombro derecho en un forcejeo contra Morelos, así que tuvo que salir en camilla y ser sustituido por Edgar Elizalde al 26′. El zaguero uruguayo iba a tener una prueba de fuego con tanto tiempo por delante.

El infortunio para Atlético Nacional llegó con el riesgo asumido por William Tesillo, que ya estaba amonestado, se barrió sobre Contreras, vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado al 33′. La tarea para recomponer la línea defensiva implicó la salida de Nicolás Rodríguez para que Simón García ingresara. El dominio albiazul fue absoluto a partir de ahí y Mateo García estrelló una pelota en el palo cuando ya transcurría el tiempo de adición.

Otro irresponsable y un golazo de hincha

La desgracia para el cuadro antioqueño iba a ser peor. Jorman Campuzano protagonizó un enfrentamiento de rostros con Contreras y movió la cabeza cuando el árbitro lo estaba mirando, así que dejó a su equipo con nueve jugadores con tarjeta roja directa al 49′. Todo empezaba a quedar servido para que Millonarios liquidara.

Y así fue. El Embajador se volcó al ataque, pero siempre priorizando el orden y la paciencia en la construcción para avanzar metros sin descuidar espacios. Esa fórmula fue la adecuada y se demostró cuando Sebastián Valencia metió un centro preciso para el cabezazo balístico de Mateo García que significó el 2-0 al 61′. Ni decir de la emoción con la que celebró en su condición de hincha.

Goleada sin muletillas

Dejando de lado la muletilla con el adverbio que se ha puesto tan de moda, la goleada estaba pegóando literalmente en el palo. Contreras estrelló un disparo en el larguero y Carlos Darwin Quintero puso a temblar un vertical. La persistencia también fue clave porque Leonardo Castro había tenido pocas ocasiones y encontró su celebración con un zurdazo de media distancia que viajó pegado al suelo para el 3-0 definitivo al 83′.

La noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín terminó con el “ole” bajando desde las gradas y un sentimiento de felicidad por parte de los hinchas de Millonarios, que disfrutaron de un triunfo ante Atlético Nacional como no se veía en Bogotá desde hace muchos años. El Embajador está por ahora dentro del grupo de parciales clasificados, mientras que el Verdolaga sigue navegando en la irregularidad.

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