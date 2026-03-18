La crisis de Monterrey no para: Alonso Aceves sale del partido ante Cruz Azul por lesión

Otro lesionado se suma en Concachampions a la larga lista de bajas de los de la Sultana del Norte. Su lugar fue tomado por Gerardo Arteaga

El elemento de los Rayados salió entre lágrimas | Imago7

A Monterrey nada le sale bien en 2026. Cuando parecía que todo estaba tranquilo en la vuelta de octavos de final frente a Cruz Azul en Concachampions, volvieron a sufrir otra lesión. Alonso Aceves se unió a la larga lista de jugadores que han sido víctimas de lesiones en los últimos partidos de Rayados de Monterrey, ya sea en el Clausura 2026 de la Liga MX o en la Concachampions.

Rayados se adelantó a los siete minutos para igualar el marcador global 3-3 en el Estadio Cuauhtémoc, y cuando aspiraban a ir por el gol de la victoria, terminaron por sufrir la baja del defensor mexicano, lo cual parece ser un tema serio, ya que no pudo abandonar la cancha por su propio pie y tuvo que ser retirado en camilla debido a una molestia en la parte posterior del muslo derecho.

Apenas el viernes, en el duelo de la Jornada 11 del torneo local, salieron lesionados el argentino Lucas Ocampos y el jugador de cantera Íker Fimbres en el primer tiempo. Ambos no fueron contemplados para el partido frente a La Máquina en el Estadio Cuauhtémoc.

Además de las lesiones de Alonso Aceves, Lucas Ocampos e Íker Fimbres, se suman Sergio Canales, Stefan Medina, Oliver Torres, Fidel Ambriz y Érick Aguirre, lo que da un total de ocho jugadores con diferentes molestias.

Monterrey se encuentra fuera de la zona de clasificación tras 11 jornadas disputadas del Clausura 2026 de la Liga MX, en donde han mantenido un rol irregular que los ha alejado del protagonismo. Por su parte, en la Concachampions están a nada de quedar fuera ante la Máquina en octavos de final.

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