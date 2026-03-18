Senegal responde tras perder el título de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos: acudirá al TAS

Senegal apela la decisión de la CAF que le quitó el título de la Copa Africana tras la polémica final contra Marruecos

La controversia en torno a la final de la Copa Africana de Naciones 2026 entre Senegal y Marruecos sigue causando conmoción en el fútbol africano. Luego de un partido lleno de incidentes polémicos, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) otorgó el título a Marruecos, anulando la victoria de Senegal por 1-0 en tiempo extra en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, al encontrar culpables a los senegaleses de abandonar el terreno de juego, cuando el partido no había llegado a su final, lo que se tomó como incomparecencia.

Este fallo fue el resultado de una apelación presentada por la Federación Real Marroquí de Fútbol, la cual argumentó irregularidades en la gestión del encuentro, específicamente en relación con el penalti señalado a su favor y el posterior abandono del campo por parte de Senegal en señal de protesta por la decisión del silbante congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo.

La Federación Senegalesa de Fútbol, indignada por lo que considera una “decisión injusta”, emitió un comunicado oficial en el que denuncia lo sucedido como un acto que desacredita el fútbol africano. El organismo dejó en claro que no aceptará el fallo y tomará acciones legales en busca de la justicia deportiva. En su mensaje, la Federación de Senegal aseguró que la decisión tomada por la CAF no solo responde a lo sucedido durante los últimos minutos del partido, sino también a un proceso irregular en la gestión de la final, que, según ellos, no garantizó un procedimiento justo.

“Consideramos que el fallo de la CAF no refleja lo sucedido en la cancha. La Confederación Senegalesa está comprometida en que se haga justicia y defenderemos la victoria legítima de nuestros jugadores”, expresa el comunicado, donde se agrega que la federación llevará el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para defender su triunfo.

¿Por qué le quitaron el título a Senegal?

Cabe recordar que toda la polémica inició al minuto 90+4, Senegal celebró un gol de Ismaila Sarr, pero este fue anulado por el árbitro tras señalar una falta previa de Abdoulaye Seck sobre Achraf Hakimi. La tensión aumentó al minuto 90+8 cuando el árbitro sancionó un penalti a favor de Marruecos, luego de que Brahim Díaz cayera en el área tras un contacto con El Hadji Malick Diouf. Tras la revisión en el VAR, la decisión fue confirmada, lo que desató las protestas de los jugadores senegaleses, quienes al minuto 90+11 decidieron abandonar el campo, alegando que no existían garantías para continuar.

El partido fue suspendido brevemente, pero al minuto 90+20’ del tiempo regular, Sadio Mané convenció a sus compañeros de regresar al campo. El penalti de Brahim Díaz fue detenido por el arquero senegalés Edouard Mendy, lo que llevó el encuentro a tiempos extra. En el alargue, cuando todo apuntaba a una definición por penales, Senegal anotó el gol decisivo al minuto 94’. Un error de Neil El Aynaoui permitió el contragolpe, con Mané asistiendo a Idrissa Gana Gueye, quien cedió para Pape Gueye, quien definió con un disparo al ángulo, sellando el título para Senegal y desatando la euforia en su banquillo.

La CAF, luego de revisar la situación, dictaminó que el abandono del campo por parte de Senegal representaba una infracción grave bajo los artículos 82 y 84 de sus reglamentos, los cuales estipulan que un equipo que abandone el terreno de juego antes de finalizar el tiempo reglamentario sin la autorización del árbitro será descalificado y perderá el partido por 3-0. Con esta decisión, Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana de Naciones 2026, lo que ha generado una gran división de opiniones tanto dentro como fuera de África.

Senegal acudirá al TAS

La apelación presentada por la Federación Senegalesa busca revertir este fallo, poniendo en el centro del debate la imparcialidad de los árbitros y la justicia en las decisiones de la CAF. “Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación iniciará, a la mayor brevedad posible, un procedimiento de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)”.

Con esta apelación, Senegal continúa luchando por lo que consideran un título legítimo ganado sobre el campo.

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