Efraín Juárez aclara su festejo con la afición tras empate de Pumas: “En este club sobran huevos”

El estratega del cuadro universitario se negó a hablar del trabajo de los árbitros del compromiso ante Cruz Azul

Efraín Juárez alabó la labor de sus jugadores en el empate con Cruz Azul | Imago7

El empate 2-2 entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, dejó varias reacciones al final del encuentro. Uno de los momentos que llamó la atención fue el festejo del técnico Efraín Juárez con la afición universitaria, gesto que el propio entrenador explicó en conferencia de prensa.

Durante el partido se presentó una jugada que generó discusión. En la primera anotación de los auriazules, el árbitro Daniel Quintero Huitrón señaló una pena máxima por un empujón de Willer Ditta sobre Memote Martínez. El silbante no dudó en marcar el penal y el VAR no intervino, por lo que la decisión se mantuvo.

Tras el encuentro, Juárez evitó entrar en el tema arbitral y reiteró que ese tipo de asuntos no se discuten dentro del club. El entrenador dejó claro que en su equipo la postura es no emitir comentarios sobre las decisiones de los silbantes.

“En este club y pueden revisar mis conferencias, nunca se habla del arbitraje. Tendré mi opinión, el técnico del otro equipo su opinión, pero aquí no se habla del arbitraje”, expresó el estratega de los universitarios al explicar su postura sobre la jugada.

El técnico mexicano también abordó el gesto que realizó al final del partido frente a la grada del estadio. Juárez explicó que su celebración estuvo dirigida a la afición de Pumas y que respondió al esfuerzo que mostró el equipo durante el encuentro.

“Lo segundo era un festejo con la grada porque se siente orgullosa, sino que sobran huevos en este club. En este club sobran huevos. Era un festejo con la grada porque se siente orgullosa… apúntenle ahí: en este club sobran huevos”, señaló el entrenador sobre la reacción al término del juego.

El estratega también valoró la forma en la que su equipo afrontó el desarrollo del encuentro, especialmente después de la expulsión que condicionó el partido. Juárez reconoció el esfuerzo del plantel para buscar el resultado pese a las circunstancias del juego.

“Importantísimo, la realidad es que en un partido que viene cuesta abajo por la expulsión, fuimos por el partido. Me quedo tranquilo y contento. Mérito y felicitar a los jugadores porque no se rindieron. El equipo fue hacia adelante”, explicó el técnico.

El entrenador también mencionó que el equipo ha identificado aspectos que debe trabajar, en especial en jugadas de pelota parada. Efraín indicó que ese tipo de situaciones se repitieron en partidos recientes y que el grupo trabaja para corregirlas.

“Era un partido que se nos viene cuesta abajo por la expulsión, pero el equipo fue hacia adelante, corrió los riesgos necesarios y no se rindió en ningún momento. Son detalles de pelota parada que tenemos que evolucionar como grupo… es algo que estamos trabajando porque sabemos que el equipo todavía tiene un techo importante”, concluyó el técnico tras el empate en Ciudad Universitaria.

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