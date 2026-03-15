Loco Abreu destaca el profesionalismo de Gilberto Mora

El estratega considera que su actitud fuera de la cancha demuestra una madurez poco común en jugadores de su edad

Mora y Abreu durante un partido de Tijuana | Imago7

Sebastián Abreu elogió el profesionalismo y la disciplina de Gilberto Mora, a quien señaló como un ejemplo dentro del plantel, pese a que actualmente no ha podido tener actividad debido a una pubalgia. El técnico uruguayo resaltó que, aun en medio de su recuperación, el joven futbolista mantiene una mentalidad de trabajo que refleja compromiso con el equipo.

Para Abreu, la ética de trabajo de Mora establece un estándar dentro del grupo, al punto de considerar que en el futuro puede convertirse en una referencia para las nuevas generaciones del club. El estratega considera que su actitud fuera de la cancha demuestra una madurez poco común en jugadores de su edad.

“Sin apuro y sin prisa, es disfrutable un jugador así. En el futuro será un ejemplo; no tendrán que visualizar a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi, porque tendrán un ejemplo cercano”, expresó Abreu. Además, subrayó que Gilberto Mora dedica gran parte de su tiempo al cuidado de su cuerpo y a su desarrollo como futbolista, algo que considera fundamental para cualquier jugador profesional.

El técnico también enfatizó que si un futbolista joven es capaz de invertir tantas horas en su preparación, el resto del plantel debe tomarlo como referencia. “Gil le dedica ocho horas a su cuerpo y ocho horas a su club; si el mejor de todos le dedica ese tiempo y además estudia, los demás tienen que mejorar”, afirmó el estratega uruguayo.

Por otro lado, Abreu valoró el rendimiento colectivo de su equipo tras la victoria frente a León, destacando la contundencia mostrada durante el encuentro. Según el entrenador, el equipo supo administrar el ritmo del partido y mantener el control hasta los últimos minutos, algo que considera clave para obtener resultados positivos.

“El futbol tiene una característica fundamental que es la contundencia. Supimos manejar el partido y controlarlo hasta el último minuto; el equipo fue a morir hasta el final”, comentó el técnico. También añadió que este tipo de partidos pueden marcar momentos importantes en la historia de un club, especialmente cuando el grupo demuestra carácter en momentos decisivos.

Finalmente, el “Loco” Abreu confesó que el triunfo tuvo un significado aún más especial, ya que su hijo Diego Abreu fue el encargado de marcar uno de los goles del partido. El entrenador aseguró que vivir ese momento desde el banquillo fue algo muy particular.

“Se disfruta doblemente como entrenador y como padre”, concluyó el uruguayo, dejando claro que la victoria no solo fue importante en lo deportivo, sino también en lo personal.

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