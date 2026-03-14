Italia derrota a Puerto Rico y accede a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los europeos se impusieron por marcador de 8-6 en un partido que estuvo marcado por grandes jugadas y decisiones cruciales

Jugadores de Italia en celebración ante Puerto Rico | Troy Taormina-Imagn Images

En una jornada llena de emoción, Puerto Rico no logró superar a Italia en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, cayendo con un marcador de 8-6 en un partido que estuvo marcado por grandes jugadas y decisiones cruciales. Los puertorriqueños, que comenzaron con un buen arranque, vieron cómo la ventaja se les escapaba conforme avanzaba el encuentro, lo que les impidió continuar en la lucha por el título.

El primer inning fue testigo de un espectacular jonrón de Willi Castro, quien conectó un cuadrangular entre los jardines izquierdo y central, colocando a Puerto Rico al frente 1-0. La probabilidad de ganar para el equipo boricua alcanzaba un 59.6%, una señal de esperanza para los fanáticos. Sin embargo, Italia no tardó en responder. En la baja del primer inning, Vinnie Pasquantino conectó un sencillo que empató el juego 1-1, y a partir de ahí, el partido se inclinó gradualmente hacia el lado italiano.

Italia, con un sólido desempeño ofensivo y defensivo, logró avanzar en el marcador gracias a una serie de batazos oportunos. Dominic Canzone y Jac Caglianone fueron claves en la remontada, empujando carreras importantes y colocando a Italia con una ventaja de 3-1 al final del segundo inning. La probabilidad de victoria para los italianos se disparó, alcanzando un 76.0% en ese momento.

El equipo de Puerto Rico no se rindió. En el cuarto inning, Martín Maldonado fue golpeado por un lanzamiento, lo que permitió que Heliot Ramos anotara. Sin embargo, los intentos de remontar se vieron frustrados cuando Andrew Fischer conectó un doble en la baja del cuarto, anotando dos carreras más para Italia y aumentando la ventaja a 6-2. La probabilidad de ganar para Puerto Rico se desplomó a un 41.2%, y con el paso de los innings, la presión fue en aumento.

La octava entrada ofreció un destello de esperanza para Puerto Rico. Christian Vázquez conectó un sencillo que trajo dos carreras al plato, reduciendo la ventaja a 8-6. La emoción se apoderó del estadio, pero la esperanza de una remontada se desvaneció rápidamente cuando Willi Castro y Emmanuel Rivera fueron eliminados en el noveno inning, cerrando así la posibilidad de un milagro.

Italia, con una sólida actuación de su pitcheo, fue capaz de mantener a raya a los bates puertorriqueños, con el relevista Weissert logrando el salvamento. Aldegheri, el abridor italiano, se llevó la victoria con una actuación efectiva, mientras que Lugo cargó con la derrota por Puerto Rico.

Con este resultado, Italia avanza a la siguiente fase del torneo, dejando a Puerto Rico con el sabor amargo de la eliminación. La afición boricua ha quedado desilusionada, pero el equipo luchó hasta el último momento, demostrando el coraje y la garra que lo caracteriza en este tipo de competencias.

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