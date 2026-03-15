¡Histórico! Kimi Antonelli gana su primera carrera de F1 al dominar el GP de China

El piloto italiano de Mercedes sumó su quinto podio en su carrera como piloto, luego de hacer valer la pole position

Kimi Antonelli brilla en el GP de China y obtiene su primera victoria | Reuters

Un triunfador con menos de 20 años. El Gran Premio de China vivió un momento histórico con la victoria del piloto italiano de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, quien ganó su primera carrera dentro de la Fórmula 1, luego de dominar el circuito de Shanghái, por delante de su coequipero George Russell, para volver a conseguir el 1-2 en la temporada. Detrás de ellos llegó Lewis Hamilton de Ferrari para completar el podio en Asia y sumar su primero con la escudería italiana.

El inicio fue llamativo, sobre todo por no contar con los hombres de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris; así como Gabriel Bortoleto y Alex Albon, quienes ni siquiera salieron a la pista por presentar problemas con sus respectivos coches. Por lo que se extrañó al Team Papaya para darle más emoción a este Gran Prix.

La largada fue comandada por Mercedes y Ferrari por estar en los primeros lugares. Incluso Hamilton superó a Antonelli para convertirse en el nuevo líder de la competencia. Algo que no duró tanto, ya que el joven italiano volvió a tomar la cima y no la soltó, pues todavía se dio el lujo de registrar en tres ocasiones la vuelta más rápida en el circuito. Con este triunfo, Kimi se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio de la Fórmula 1, solo por detrás de Max Verstappen (18 años, siete meses y 15 días) y detrás de Sebastian Vettel (21 años, dos meses y 11 días).

Por si la batalla en la parte alta fuera poco, se le unió el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quien llegó a ponerse en la segunda posición por unos momentos en el Gran Premio de China. Sin embargo, al entrar a pits perdió mucho margen en la carrera. De hecho, en uno de sus regresos a la pista, sufrió el impacto de Esteban Ocon, siendo el francés el que terminó con la peor parte.

Shanghái se vio detenida por unos instantes al aparecer el safety car en la décima vuelta, ya que Lance Stroll de Aston Martin se quedó detenido en la curva dos. Para su mala fortuna, no pudo regresar a la acción y el coche tuvo que volver a boxes. Su coequipero, Fernando Alonso, también tuvo que ir a pits, lo que fue bien aprovechado por Sergio Pérez, quien lo superó sin problema alguno.

Las acciones se intensificaron a la mitad de la carrera, en la curva 25, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc atacando a George Russell, quien salió avante ante los embates de la escudería del Cavallino Rampante, ya que parecían competir más entre ellos que ir en busca de la segunda posición del piloto británico.

Por su parte, Andrea Kimi Antonelli marcaba su propia historia en la carrera, ya que solo se concentró en mantenerse en el primer lugar del Gran Premio de China con neumáticos duros. Una estrategia que le valió para demostrar su superioridad en Shanghái, donde tuvo un fin de semana redondo al conseguir su primera pole position, su quinto podio en su trayectoria dentro de la Fórmula 1 y, por supuesto, su primera victoria en su joven carrera como piloto en la máxima categoría del automovilismo.

Otro que sufrió los estragos de los nuevos coches fue el piloto de Red Bull, Max Verstappen, quien se tuvo que retirar de la carrera en la vuelta 47, pues al presentar problemas con el coche recibió la orden de abandonar la pista. El neerlandés se vio molesto al salir del monoplaza, dejando claro su descontento con el inicio de la campaña, algo que ya expresó en la Qualy.

Checo Pérez, con poco ritmo sobre el coche de Cadillac

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio ‘Checo’ Pérez, sigue teniendo dificultados con el monoplaza, ya que sigue careciendo de ritmo sobre la pista. Si bien el tapatío aprovechó los problemas de sus rivales, tampoco pudo hacer más para superar las últimas posiciones. Incluso terminó por debajo de su coequipero, Valtteri Bottas, en la posición número 15.

En el inicio de la carrera, ambos pilotos tuvieron algunos problemas, al grado de chocarse entre ellos y por lo que la FIA tuvo que abrir una investigación a lo ocurrido. Afortunadamente no pasó a mayores y continuaron la competencia hasta el final. Con lo que terminaron su segunda carrera en la temporada.

TE PUEDE INTERESAR: