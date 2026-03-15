Nicolás Larcamón cuestiona labor arbitral tras el empate entre Pumas y Cruz Azul

El argentino también se dio tiempo de reconocer la labor que se realiza en la dirección técnica de los felinos

El argentino sigue satisfecho con el rendimiento de sus pupilos | Imago7

El empate 2-2 entre Pumas y Cruz Azul en la jornada 11 del Clausura 2026 dejó reacciones en el banquillo celeste. Al finalizar el encuentro en el Estadio Olímpico Universitario, el entrenador celeste Nicolás Larcamón habló sobre el desarrollo del partido y expresó inconformidad por una jugada que, a su juicio, cambió el rumbo del encuentro.

El técnico señaló que su equipo tuvo un funcionamiento que lo dejó conforme durante varios momentos del partido, sobre todo en la primera parte. Sin embargo, explicó que una decisión dentro del encuentro terminó alterando el desarrollo del juego y generó molestia en el cuerpo técnico.

“Caliente porque siento que es un desarrollo de partido que termina siendo determinado por una acción que no entiendo. Me desconcierta. No sé qué decirte”, declaró Larcamón ante los medios después del partido. El entrenador insistió en que la jugada debe revisarse para entender qué ocurrió en esa acción.

Larcamón también se refirió al uso del sistema de videoarbitraje y a las instancias que existen para revisar jugadas dentro del partido. En su mensaje mencionó que la herramienta está disponible para apoyar al árbitro central cuando se presentan acciones que generan duda.

“No entiendo a veces y tenemos una herramienta que es para darle instancias al árbitro central”, comentó el entrenador al referirse al VAR y a la forma en que se toman algunas decisiones durante los partidos.

A pesar de la inconformidad con esa jugada, el técnico reconoció el trabajo del rival en el encuentro disputado en Ciudad Universitaria. Larcamón señaló que el equipo universitario compite con una idea clara dentro del campo. “Pienso que Pumas es un gran equipo. Efraín hace un gran trabajo, super competitivo con una idea definida de juego y lo hace sentir en todo momento”, señaló el entrenador de Cruz Azul.

El estratega destacó que su equipo mostró una producción que lo dejó satisfecho durante el primer tiempo. “Me quedo con la producción del equipo el primer tiempo. Luego se mancha con una acción que tenemos que ver porque hay 14 por partido como mínimo”, explicó.

´Por otra parte, también fue cuestionado sobre las declaraciones previas al encuentro del defensor universitario Álvaro Angulo, quien aseguró que Ciudad Universitaria es únicamente casa de Pumas, en referencia a la localía temporal que tuvo Cruz Azul en ese estadio durante 2025.

“Para nosotros es un partido más. En cuanto a la preparación y a la cuestión mediática que plantearon ellos, nosotros estuvimos callados y ocupados en lo que teníamos que hacer, hablando dentro de la cancha”, concluyó.

El mandamás de los capitalinos cerró su análisis del partido señalando que su molestia por la jugada no le impide reconocer el trabajo del conjunto universitario. “No voy a dejar de reconocer las virtudes del rival y el trabajo que hacen como equipo”, concluyó tras el empate.

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