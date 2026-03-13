América vs Mazatlán en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 11 de Liga MX 2026

El Club América se encuentra en la octava posición con 14 puntos, pero el Mazatlán aparece con 10 unidades en el acecho de los puestos de Liguilla

¿Dónde ver en vivo online el América vs Mazatlán? | Claro Sports

El Club América llega a la jornada 11 del Liga MX Clausura 2026 con una historia reciente de recuperación. Tras un inicio complicado en el que las Águilas no lograron ganar ni anotar en sus primeras tres presentaciones, el equipo dirigido por André Jardine ha mostrado una reacción que le permitió escalar posiciones hasta colocarse en el octavo lugar de la tabla con 14 puntos. En ese contexto, el conjunto azulcrema se prepara para recibir al Mazatlán FC en el Estadio Ciudad de los Deportes, un compromiso que promete ser uno de los más atractivos de la jornada por su posible efecto en la clasificación.

Por el nivel de la plantilla, América parte como favorito en el papel, aunque el panorama no resulta del todo sencillo frente a unos Cañoneros que llegan con confianza tras cuatro partidos sin derrota en los últimos seis partidos bajo la dirección de Sergio Bueno. Además, el cuadro capitalino afrontará el encuentro con dos bajas sensibles: la del delantero Víctor Dávila, quien sufrió una lesión de ligamentos, y la del guardameta Luis Ángel Malagón, ausente por una ruptura del tendón de Aquiles.

¿Quién transmite en vivo el América vs Mazatlán y dónde ver el partido de este domingo 15 de marzo?

El duelo entre el Club América y el Mazatlán FC de este domingo 15 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes apunta a convertirse en uno de los encuentros más atractivos de la jornada 11 del Liga MX Clausura 2026. El resultado podría provocar movimientos importantes en la clasificación del fútbol mexicano, por lo que la expectativa alrededor del partido crece conforme se acerca el silbatazo inicial. A través de Claro Sports podrás seguir el clásico minuto a minuto con toda la información más relevante de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego.

México (CDMX) : 19:00 horas | TUDN y Vix

: 19:00 horas | TUDN y Vix Centroamérica : 19:00 horas | TUDN

: 19:00 horas | TUDN Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT) | TUDN USA

Alineaciones probables del América vs Mazatlán para la jornada 11 del Clausura 2026

El técnico brasileño André Jardine tendrá que evaluar con cuidado el próximo parado táctico del América. El paso irregular del equipo azulcrema en las últimas jornadas lo coloca frente a un dilema claro: mantener el 4-2-3-1 que ha utilizado como base durante gran parte del torneo o apostar por una variante que le permita recuperar estabilidad en el juego. A este escenario se suma un problema sensible en la portería tras la lesión de Luis Ángel Malagón, una baja que obliga a mover piezas en una zona clave. En su lugar aparece Rodolfo Cota, un arquero de experiencia que cuenta con la confianza del cuerpo técnico, aunque la falta de minutos recientes genera incertidumbre sobre el ritmo competitivo con el que asumirá la titularidad bajo los tres postes.

Del otro lado, Mazatlán llega con una dinámica más positiva desde la llegada de Sergio Bueno al banquillo. Bajo su dirección, los Cañoneros se colocan entre los equipos más regulares en sus últimos seis compromisos y mantienen viva la aspiración de meterse en la pelea por la Liguilla. El estratega mexicano parece convencido de sostener un esquema 4-2-3-1 que prioriza el orden en la mitad de la cancha y busca aprovechar la velocidad de sus hombres ofensivos en transición. En términos tácticos, el posible cruce entre ambos estilos apunta a un partido con estructuras similares, donde América intentará imponer su mayor calidad individual y control de balón, mientras Mazatlán apostará por la disciplina defensiva y la eficacia en los espacios para equilibrar el partido.

América : Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Lima, Jonathan dos Santos, Erick Sánchez, Alex Zendejas, Patricio Salas y Brian Rodríguez.

: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Lima, Jonathan dos Santos, Erick Sánchez, Alex Zendejas, Patricio Salas y Brian Rodríguez. Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Jair Alberto Díaz, Facundo Almada, Lucas Merolla, Mauro Zaleta, Sebastian Santos, Said Godínez, Josué Ovalle, Brian Rubio, Edgar Bárcenas y Dudu Teodora

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del América vs Mazatlán

El Club América mantiene un dominio claro sobre Mazatlán FC en los enfrentamientos recientes entre ambos equipos. Desde la creación del club sinaloense, el conjunto azulcrema impuso condiciones con múltiples victorias y una amplia diferencia de goles, con resultados contundentes como el 6-0 en 2023 y el 5-0 en 2024. En el balance general de partidos oficiales, el equipo capitalino concentra la mayoría de triunfos y presenta una ventaja notable en el registro goleador, un reflejo de la diferencia de jerarquía entre ambos planteles a lo largo de los años. Aun así, los duelos más recientes ofrecen mayor equilibrio, con marcadores como el empate 2-2 del Apertura 2025, un resultado que evidencia una mejora competitiva de Mazatlán pese a que el historial global continúa en manos de las Águilas.

Apertura 2025 | 25.10.2025 | Mazatlán FC 2-2 CF América

Clausura 2025 | 20.04.2025 | CF América 5-0 Mazatlán FC

Apertura 2024 | 02.11.2024 | Mazatlán FC 0-5 CF América

Clausura 2024 | 22.02.2024 | CF América 2-2 Mazatlán FC

Apertura 2023 | 07.10.2023 | Mazatlán FC 1-2 CF América

Clausura 2023 | 29.01.2023 | CF América 6-0 Mazatlán FC

Apertura 2022 | 27.08.2022 | Mazatlán FC 1-3 CF América

Clausura 2022 | 17.02.2022 | Mazatlán FC 2-1 CF América

Apertura 2021 | 12.09.2021 | CF América 2-0 Mazatlán FC

Clausura 2021 | 20.03.2021 | Mazatlán FC 0-1 CF América

Apertura 2020 | 03.09.2020 | CF América 3-1 Mazatlán FC

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