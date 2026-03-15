Gran Premio de China F1 2026, en vivo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy

Checo Pérez llega al GP de China 2026 tras un inicio complicado con Cadillac. El mexicano arrancará desde el fondo y buscará remontar en Shanghái

Checo Pérez en el GP de China, en vivo | Claro Sports

Alex Albon sale desde el pitlane

GP de China | Alex Albon saldrá desde el pitlane después de que su equipo realizara cambios en la configuración de la suspensión del monoplaza número 23 antes de la carrera, lo que obliga a modificar su posición de salida según el reglamento de la Fórmula 1.

Looking to fight back in Shanghai 👊🇨🇳



Alex will start today's race from the pit lane after the team opted to make setup changes to his car. pic.twitter.com/fgqZCJbdr9 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) March 15, 2026

¿A qué hora inicia el Gran Premio de China 2026 hoy 15 de marzo y quién tiene la Pole?

La carrera principal del Gran Premio de China se pone en marcha este domingo 15 de marzo a las 15:00 horas locales en Shanghái, lo que equivale a la 1:00 de la madrugada, tiempo del centro de México. La pole position quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, con una vuelta de 1:32.064; George Russell arrancará segundo y Lewis Hamilton tercero.

La clasificación dejó un dato histórico para la parrilla. Antonelli se convirtió en el poleman más joven en la historia de la Fórmula 1 para un Gran Premio, en una sesión donde Mercedes volvió a mostrar su fortaleza a una vuelta y dejó a Ferrari como el perseguidor inmediato en la primera fila extendida de salida.

¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de China?

El dominio del viernes fue de George Russell. El británico marcó el mejor tiempo en la única práctica libre del fin de semana con 1:32.741, por delante de su compañero Kimi Antonelli y de Lando Norris; Checo Pérez terminó en el puesto 22, a 6.459 segundos del líder, en una sesión que ya anticipaba problemas para Cadillac.

La qualy del sábado cambió de nombre al frente, pero no de escudería. Antonelli se quedó con la pole para la carrera principal con 1:32.064, Russell fue segundo y Hamilton tercero; además, en el formato sprint, Russell ya había firmado la pole del shootout con 1:31.520, confirmando que Mercedes llegó a China como la referencia del fin de semana.

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de China F1 2026? Transmisión TV y online

La opción oficial para seguir toda la actividad del Gran Premio de China es F1 TV Pro, plataforma que transmite en vivo cada sesión del fin de semana. Para México, reportes locales también colocan la carrera en Sky Sports F1, por lo que la madrugada del domingo tendrá señal tanto en streaming oficial como en televisión de paga.

La misión de Checo será remar desde el fondo en una carrera de 56 vueltas que suele exigir ritmo constante, manejo de neumáticos y buena lectura estratégica. Con Antonelli en pole, Russell al lado y Hamilton detrás, el foco mexicano estará en saber si Pérez puede rescatar posiciones y darle a Cadillac una actuación más sólida que la vista hasta ahora en un fin de semana lleno de contratiempos.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la carrera del Gran Premio de China 2026!

Sergio ‘Checo’ Pérez llega al Gran Premio de China 2026 con un arranque de temporada cuesta arriba, pero con la necesidad de responder en una pista que suele abrir margen a la estrategia y a los rebases. El mexicano viene de terminar en el lugar 16 en Australia, resultado que le dio a Cadillac su primera meta en Fórmula 1, aunque también dejó claro que el nuevo proyecto todavía está lejos del ritmo de punta.

El panorama para el tapatío en Shanghái tampoco ha sido sencillo. Checo cerró último la única práctica libre, no pudo disputar la sprint qualy por un problema en el sistema de combustible, terminó 19 en la sprint tras una penalización de cinco segundos por una infracción con el Safety Car y, ya en la clasificación para la carrera principal, quedó eliminado en Q1, por lo que arrancará 22.

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