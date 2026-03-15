¡Los chamos tumban a Ohtani! Venezuela avanza a semifinales con remontada ante Japón

Venezuela vence 8-5 a Japón con jonrones clave de Acuña, García y Abreu. Remontan al campeón y avanzan a semifinales del Clásico Mundial

La novena sudamericana enfrentará a Italia | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Venezuela escribió una noche histórica en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Con una ofensiva poderosa y un bullpen que respondió en los momentos más complicados, la novena sudamericana derrotó 8-5 a Japón en los cuartos de final, eliminando al campeón defensor y asegurando su boleto a las semifinales por primera vez desde 2009.

El triunfo no solo tuvo sabor a revancha deportiva. La victoria también aseguró la clasificación de Venezuela a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, un logro que corona una actuación memorable dentro del torneo. Ante un rival lleno de estrellas, la selección vinotinto mostró carácter, paciencia y contundencia con el bate para remontar el partido y sellar una noche inolvidable.

Un inicio explosivo con los dos grandes protagonistas

El partido comenzó con fuegos artificiales desde el primer inning. Ronald Acuña Jr. abrió la ofensiva venezolana con un impresionante jonrón solitario, enviando la pelota entre el jardín derecho y central para colocar el 1-0 en la pizarra. El estallido temprano puso a Venezuela al frente y silenció momentáneamente a la afición japonesa.

RONALD ACUÑA JR. LEAVES THE YARD



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Pero la respuesta no tardó en llegar. Shohei Ohtani, la gran figura de Japón, empató el encuentro con un poderoso cuadrangular por el jardín central en la parte baja del primer episodio. El duelo entre superestrellas dejaba claro que el partido prometía emociones de principio a fin.

OH MY GOODNESS 😳



SHOHEI OHTANI HAS TIED THIS GAME 🔥 pic.twitter.com/YFaWua02wC — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2026

En la segunda entrada, Venezuela volvió a castigar. Ezequiel Tovar abrió la ofensiva con un doble, y poco después Gleyber Torres conectó otro batazo de dos bases que permitió anotar la carrera del 2-1. El conjunto sudamericano aprovechó cada oportunidad para presionar a la defensa japonesa. El pitcheo venezolano también respondió en ese momento. Ranger Suárez dominó a la parte media del orden nipón, retirando a Okamoto, Murakami y Maki para mantener la ventaja mínima.

Japón golpea fuerte en la tercera entrada

La reacción japonesa llegó en la tercera entrada. Teruaki Sato conectó un doble productor que empató el juego, impulsando a Sosuke Genda desde la segunda base. La ofensiva asiática tomó impulso y colocó corredores en posición de anotar.

El golpe más duro llegó instantes después. Shota Morishita conectó un jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Ohtani y Sato para colocar el marcador 5-2 a favor de Japón, desatando la euforia en el estadio.

SHOTA MORISHITA THREE-RUN HOME RUN 🤯



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La selección venezolana no se desmoronó. En la quinta entrada apareció nuevamente el poder. Maikel García conectó un jonrón de dos carreras que acercó a Venezuela 5-4, devolviendo la esperanza a la novena vinotinto. Ese batazo cambió el ritmo del partido. El dugout venezolano comenzó a contagiar energía, mientras el pitcheo relevista mantenía controlada a la ofensiva japonesa.

MAIKEL GARCIA TWO-RUN HOMER



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El inning que cambió todo

La sexta entrada fue el punto de quiebre. Ezequiel Tovar y Gleyber Torres se embasaron con sencillos, preparando el escenario para el gran momento de la noche. Entonces apareció Wilyer Abreu, quien conectó un monumental jonrón de tres carreras por el jardín derecho. El batazo volteó el marcador a 7-5 para Venezuela y cambió por completo el ambiente del partido. La selección sudamericana pasaba de perseguidora a protagonista, con la clasificación cada vez más cerca.

WILYER ABREU

THREE-RUN HOME RUN

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Después de la remontada, el bullpen venezolano tomó el control absoluto del encuentro. José Buttó, Ángel Zerpa y Andrés Machado trabajaron con precisión para silenciar los bates japoneses.

En la séptima entrada, Zerpa retiró a Wakatsuki, Ohtani y Sato, un momento clave que mantuvo la ventaja venezolana y acercó al equipo a la victoria. En la octava entrada llegó la carrera que dio tranquilidad. Ezequiel Tovar conectó un doble y terminó anotando tras un error del lanzador japonés en un intento de viraje, ampliando la ventaja a 8-5. El conjunto venezolano aprovechó cada detalle del juego, mostrando agresividad en las bases y disciplina ofensiva para aumentar la diferencia.

TEAM VENEZUELA ADDS ANOTHER 🇻🇪 pic.twitter.com/SZSjQ9dHlK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2026

El cierre perfecto y una victoria histórica

La última palabra la tuvo el relevo. Daniel Palencia subió al montículo en la novena entrada y dominó a Japón, ponchando a Sosuke Genda y Kensuke Kondoh antes de retirar a Shohei Ohtani con un elevado al cuadro que selló el triunfo.

Con el último out, Venezuela celebró una victoria histórica. La novena sudamericana avanza a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez desde 2009 y enfrentará a Italia en busca del pase a la gran final.

La noche quedó marcada por los batazos oportunos, la resiliencia del equipo y un bullpen que sostuvo la ventaja. Venezuela no solo eliminó al campeón defensor: también confirmó que esta generación está lista para pelear por el título mundial.

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