Bélgica rechaza la reelección de Infantino tras el ‘caso Balogun’ en el Mundial 2026

La federación belga cuestionó la transparencia de FIFA por permitir jugar al delantero de Estados Unidos y retiró su respaldo al presidente

Infantino apunta a la relección en marzo de 2027 | Reuters

La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) anunció que no apoyará la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. El organismo presentó cuestionamientos por la transparencia y la gobernanza del organismo, especialmente por lo ocurrido con Folarin Balogun durante el Mundial 2026.

Los Diablos Rojos enfrentaron a Estados Unidos en los octavos de final del torneo, encuentro para el que Balogun había quedado inicialmente suspendido después de recibir una tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior.

Sin embargo, FIFA terminó suspendiendo la sanción y permitió que el delantero estadounidense disputara el partido. La polémica aumentó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera que había hablado con Infantino para pedir que el caso fuera revisado.

Bélgica exige respuestas a FIFA por el caso Balogun

“Importantes preguntas siguen sin respuesta desde nuestro punto de vista”, señaló la federación belga en su comunicado. “Una vez más, la RBFA considera que la transparencia total y las explicaciones claras son esenciales. Dos meses después de los acontecimientos, constatamos que nuestras preguntas siguen sin respuesta hasta la fecha”, señaló Van Damme.

Bélgica incluso solicitó que el caso Balogun sea incluido en la agenda de la próxima reunión del Consejo de FIFA, programada para el 15 de octubre.

Bélgica se suma al rechazo europeo contra Infantino

La federación belga también cuestionó el proyecto FIFA Forward Enterprise, con el que FIFA pretendía crear una estructura comercial para administrar ingresos de sus torneos y abrirla a inversión privada.

El proyecto terminó siendo retirado después de generar oposición dentro del fútbol europeo, pero Bélgica considera que todavía existen dudas sobre la forma en que se tomaron las decisiones y la falta de explicaciones alrededor del proceso.

Con su postura, se suman a federaciones como Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Italia y Suecia, que también han expresado su rechazo o retirado su respaldo al mandatario.

Infantino ya confirmó que buscará la reelección durante el Congreso de FIFA de marzo de 2027. Hasta ahora no existe un candidato opositor oficialmente confirmado, por lo que el actual presidente continúa como el único aspirante declarado para la elección.

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