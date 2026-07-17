Jake Paul transmitirá la primera pelea de boxeo en TikTok de la historia: Amanda Serrano vs Lucrecia Manzur

Amanda Serrano defenderá sus títulos de la AMB y OMB de peso pluma frente a la argentina Lucrecia Manzur en California este próximo 21 de agosto

Jake Paul llevará el boxeo a TikTok | Reuters

El boxeo profesional buscará conquistar nuevas audiencias con una transmisión inédita el próximo 21 de agosto, cuando TikTok emita la pelea entre Amanda Serrano y la argentina Lucrecia Manzur desde California. El evento será organizado por Jake Paul, boxeador y creador de contenido, quien continúa en su apuesta por el crecimiento del pugilismo femenil a través de su promotora MVP.

“He dedicado mi carrera a crear oportunidades para el boxeo femenino y a llevar nuestro deporte a los escenarios más importantes posibles. Así que ser la protagonista del primer evento de boxeo de campeonato en TikTok es increíblemente significativo. El boxeo femenino merece ser visto por la mayor cantidad de personas posible en todo el mundo, y esta alianza nos brinda la oportunidad de presentar nuestro deporte a una audiencia global masiva de una manera completamente nueva“, declaró la multicampeona durante el anuncio de la pelea.

Amanda Serrano, considerada una de las mejores boxeadoras de la historia, pondrá en juego los cinturones de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a Lucrecia Manzur. El combate fue pactado a 12 rounds de dos minutos, un formato poco habitual en el boxeo femenil, que tradicionalmente se disputa a 10 episodios, aunque la puertorriqueña ha impulsado desde hace varios años la ampliación de asaltos en las peleas entre mujeres.

“También estoy orgullosa de que Lucrecia y yo haremos historia en el primer campeonato mundial unificado femenino disputado a 12 asaltos de dos minutos. Cada vez que subo al ring, peleo por Puerto Rico, y el viernes 21 de agosto tengo la oportunidad de hacer historia para mi isla, romper el récord histórico de nocauts femeninos y defender mis títulos mundiales. Esta será una noche inolvidable para Temecula y para los aficionados al boxeo de todo el mundo”, indicó Amanda Serrano.

La función se celebrará en el Pechanga Resort Casino de Temecula y marcará un precedente al convertirse en la primera pelea de boxeo profesional transmitida a través de TikTok. La plataforma, propiedad de la empresa tecnológica china ByteDance y reconocida por su contenido en formato vertical, aún no ha detallado si la transmisión conservará la presentación horizontal tradicional o si será adaptada al formato característico de la aplicación.

A sus 37 años, Amanda Serrano presume campeonatos mundiales en siete divisiones distintas y un título indiscutido en la era de los cuatro cinturones. Las únicas derrotas de su carrera profesional han sido ante Katie Taylor, boxeadora con la que protagonizó una rivalidad que muchos ya consideran un clásico del boxeo y cuya revancha figura en el debate por ser una de las mejores peleas de boxeo femenil de todos los tiempos. Su presentación más reciente fue el pasado 30 de mayo, cuando noqueó a Cheyenne Hanson en el segundo episodio.

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