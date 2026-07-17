Nicolás Samayoa y Municipal, un vínculo que se extiende

El defensor renovó su contrato con la institución.

Nicolás Samayoa renovó su contrato en Municipal | @rojos_municipal

Municipal continúa asegurando la continuidad de la base del plantel que conquistó el Torneo Clausura 2026. En esta ocasión, el club escarlata confirmó la renovación de contrato de Nicolás Samayoa, uno de los pilares de la defensa, quien seguirá ligado a la institución hasta el 2028.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del equipo, donde el defensor apareció junto al presidente Gerardo Villa, posando con el trofeo del título número 33 y la nueva camiseta alternativa del club. La publicación estuvo acompañada por un mensaje que destacó la prolongación del vínculo entre ambas partes. La renovación representa un importante paso para Municipal, que busca mantener la estructura del equipo campeón de cara a los nuevos desafíos de la temporada. Samayoa se consolidó como un futbolista indispensable bajo las órdenes de Mario Acevedo, convirtiéndose en un titular fijo en la zaga y aportando seguridad defensiva durante toda la campaña.

El defensor llegó a los rojos en julio de 2025, después de su paso por el fútbol de Rumania, y en apenas un año logró convertirse en una de las referencias del plantel. Su rendimiento fue determinante en el camino hacia el título del Clausura 2026, lo que llevó a la directiva a acelerar las negociaciones para asegurar su permanencia.

Desde su llegada a Municipal, Samayoa acumula 39 partidos oficiales y tres goles entre la Liga Nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf. Además de su firmeza en defensa, el central también ha destacado por su aporte en el juego aéreo, una de las armas ofensivas que más ha explotado el conjunto escarlata.

Antes de regresar al fútbol guatemalteco, el zaguero construyó una amplia trayectoria internacional. Defendió los colores del Politehnica Iași de Rumania, donde incluso llegó a portar el gafete de capitán, y también tuvo experiencias en Estados Unidos con New England Revolution, Las Vegas Lights y FGCU Eagles. En Guatemala, además de Municipal, vistió la camiseta de Comunicaciones.

Su buen momento también se refleja en la Selección de Guatemala, donde suma 41 partidos internacionales desde su debut en 2018. A sus 30 años, continúa siendo una de las alternativas habituales dentro del proceso encabezado por Luis Fernando Tena. Con la renovación ya oficializada, Samayoa apunta ahora al inicio de una nueva campaña con Municipal. El campeón nacional debutará en el Torneo Apertura 2026 el próximo viernes 24 de julio, cuando reciba a Deportivo Mixco en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, con el objetivo de comenzar la defensa del título con el pie derecho.

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