Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Intenso ritmo de la fuga!

Siga las emociones de una nueva fracción, este viernes, retornando a la exigente montaña en la Grande Boucle.

Etapa 13 del Tour de Francia | REUTERS

Isaac del Toro, etapa 13 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Dole – Belfort?

A 135 kilómetros Se amplían distancias. El pelotón está ya a 2:47 de la fuga, mientras que el grupo del maillot verde queda a 45 segundos. Tiene pinta de romperse la cabeza de carrera. A 144 kilómetros Nombres como Jasper Philipsen, Brandon McNulty, Maxim Van Gils, Ben Hely, Kevin Vauquelin, George Bennett, Nelson Oliveira, Ion Azagirre, Tom Pidcock y Julian Alaphilippe son algunos que pican en punta. A 50 segundos está un grupo que comanda actualmente Pedersen, líder por los puntos. A 146 kilómetros Varios corredores empiezan a saltar en persecución y buscan cazar a una fuga que les toma distancia de 46 segundos. A 149 kilómetros ¡La fuga parece ganar la batalla sobre el grupo principal! Ya son 50 segundos de renta entre unos y otros. A 157 kilómetros El pelotón sigue muy estirado, a 14 segundos del grupo grande de escapados. El Lidl – Trek hace un trabajo de impedir que la fuga incremente su distancia. A 165 kilómetros El denso grupo en cabeza supera por contados segundos al pelotón. Tadej Pogacar está muy atento en este tramo de la carrera. A 168 kilómetros Densa lucha por escaparse en la cabeza del pelotón. Al menos 37 corredores están en la conversación. A 178 kilómetros ¡La fuga es cazada por el pelotón! Todo vuelve como iniciamos. A 182 kilómetros ¡Intenso ritmo del pelotón! No permite que haya más diferencia ante los fugados que siguen asomando la cabeza, pero que no llevan tanto tiempo de ventaja (10 segundos). A 190 kilómetros No se arma una persecución seria a la fuga hasta ahora. Todo sigue en orden para los cinco fugados en el terreno llano del día. A 195 kilómetros Diferencia de 20 segundos entre los fugados y el pelotón, que marcha a un promedio de 50 kilómetros por hora. A 202 kilómetros Ya son numerosos ataques en el pelotón, derivados en una fuga de cinco corredores. Junto a Kirsch están Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Michal Kwiatkowski (Netcompany INEOS) y Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost). A 203 kilómetros Alex Kirch (Cofidis) empieza a tirar el pelotón. El Lotto-Intermarché también busca reaccionar, así como el Astana y el EF Education – EasyPOst. ¡Kilómetro cero! Ya oficialmente inicia la carrera. ¡Nos vamos rumbo a Belfort en una etapa de largo aliento! ¡Bienvenidos! La mesa servida para la fracción de hoy. Estamos a diez kilómetros para la salida oficial de los corredores. ¡Siga todos los detalles aquí!

¡Todo listo para la etapa de hoy!

Vuelve la montaña en una etapa de largo aliento. Serán 205.8 kilómetros, en principio de altas velocidades hasta el sprint intermedio en Melisey. Para el final, después del Col des Ceoix, los corredores atravesarán un puerto de primera categoría en Ballon d’Alsace (8.9 km al 6.9%).

Este es el recorrido de la etapa 13 | https://www.letour.fr/es/etapa-13

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

El mexicano no ha presentado mayores novedades, al igual que los aspirantes en la clasificación general. Por ahora ostenta la séptima casilla de la Grande Boucle, a 5:08 de Tadej Pogacar, líder en soledad que espera ampliar su distancia con la fracción de hoy. Egan Bernal buscará tocar el top 10.

Posición Nombre Tiempo 1. Tadej Pogacar 43:04:01 2. Jonas Vingegaard 3:36 3. Remco Evenepoel 4:06 4. Juan Ayuso 4:22 5. Paul Seixas 4:35 6. Florian Lipowitz 4:44 7. Isaac del Toro (MEX) 5:08 8. Mattias Skjelmose 5:45 9. Lenny Martínez 6:34 10. Tom Pidcock 11:49

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

El Tour de Francia lo puede seguir a través de ESPN en México y Colombia. Para ver por streaming, la opción es por medio de Disney+. Por otra parte, solo para territorio colombiano, Caracol y RCN transmiten la segunda grande de la temporada. Recuerde que en Claro Sports le llevamos el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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