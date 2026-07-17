Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Intenso ritmo de la fuga!

Publicado por Sebastian Vallejo

Siga las emociones de una nueva fracción, este viernes, retornando a la exigente montaña en la Grande Boucle.

Etapa 13 del Tour de Francia
Etapa 13 del Tour de Francia | REUTERS

Isaac del Toro, etapa 13 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Dole – Belfort?

A 135 kilómetros

Se amplían distancias. El pelotón está ya a 2:47 de la fuga, mientras que el grupo del maillot verde queda a 45 segundos. Tiene pinta de romperse la cabeza de carrera.

A 144 kilómetros

Nombres como Jasper Philipsen, Brandon McNulty, Maxim Van Gils, Ben Hely, Kevin Vauquelin, George Bennett, Nelson Oliveira, Ion Azagirre, Tom Pidcock y Julian Alaphilippe son algunos que pican en punta. A 50 segundos está un grupo que comanda actualmente Pedersen, líder por los puntos.

A 146 kilómetros

Varios corredores empiezan a saltar en persecución y buscan cazar a una fuga que les toma distancia de 46 segundos.

A 149 kilómetros

¡La fuga parece ganar la batalla sobre el grupo principal! Ya son 50 segundos de renta entre unos y otros.

A 157 kilómetros

El pelotón sigue muy estirado, a 14 segundos del grupo grande de escapados. El Lidl – Trek hace un trabajo de impedir que la fuga incremente su distancia.

A 165 kilómetros

El denso grupo en cabeza supera por contados segundos al pelotón. Tadej Pogacar está muy atento en este tramo de la carrera.

A 168 kilómetros

Densa lucha por escaparse en la cabeza del pelotón. Al menos 37 corredores están en la conversación.

A 178 kilómetros

¡La fuga es cazada por el pelotón! Todo vuelve como iniciamos.

A 182 kilómetros

¡Intenso ritmo del pelotón! No permite que haya más diferencia ante los fugados que siguen asomando la cabeza, pero que no llevan tanto tiempo de ventaja (10 segundos).

A 190 kilómetros

No se arma una persecución seria a la fuga hasta ahora. Todo sigue en orden para los cinco fugados en el terreno llano del día.

A 195 kilómetros

Diferencia de 20 segundos entre los fugados y el pelotón, que marcha a un promedio de 50 kilómetros por hora.

A 202 kilómetros

Ya son numerosos ataques en el pelotón, derivados en una fuga de cinco corredores. Junto a Kirsch están Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Michal Kwiatkowski (Netcompany INEOS) y Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost).

A 203 kilómetros

Alex Kirch (Cofidis) empieza a tirar el pelotón. El Lotto-Intermarché también busca reaccionar, así como el Astana y el EF Education – EasyPOst.

¡Kilómetro cero!

Ya oficialmente inicia la carrera. ¡Nos vamos rumbo a Belfort en una etapa de largo aliento!

¡Bienvenidos!

La mesa servida para la fracción de hoy. Estamos a diez kilómetros para la salida oficial de los corredores. ¡Siga todos los detalles aquí!

¡Todo listo para la etapa de hoy!

Vuelve la montaña en una etapa de largo aliento. Serán 205.8 kilómetros, en principio de altas velocidades hasta el sprint intermedio en Melisey. Para el final, después del Col des Ceoix, los corredores atravesarán un puerto de primera categoría en Ballon d’Alsace (8.9 km al 6.9%).

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 13 Dole - Belfort
Este es el recorrido de la etapa 13 | https://www.letour.fr/es/etapa-13

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

El mexicano no ha presentado mayores novedades, al igual que los aspirantes en la clasificación general. Por ahora ostenta la séptima casilla de la Grande Boucle, a 5:08 de Tadej Pogacar, líder en soledad que espera ampliar su distancia con la fracción de hoy. Egan Bernal buscará tocar el top 10.

PosiciónNombreTiempo
1.Tadej Pogacar43:04:01
2.Jonas Vingegaard3:36
3.Remco Evenepoel4:06
4.Juan Ayuso4:22
5.Paul Seixas4:35
6.Florian Lipowitz4:44
7.Isaac del Toro (MEX)5:08
8.Mattias Skjelmose5:45
9.Lenny Martínez6:34
10.Tom Pidcock11:49

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

El Tour de Francia lo puede seguir a través de ESPN en México y Colombia. Para ver por streaming, la opción es por medio de Disney+. Por otra parte, solo para territorio colombianoCaracol RCN transmiten la segunda grande de la temporada. Recuerde que en Claro Sports le llevamos el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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