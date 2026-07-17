Harold Tejada, segundo en la etapa 13 del Tour en la que Tom Pidcock puso de cabeza la general

Mauro Schmid gana la jornada más larga de la edición 2026, de 205.8 km. entre Dole y Belfort; Isaac del Toro pierde un lugar en la clasificación

Mauro Schmid supera a Harold Tejada para ganar la etapa 13 del Tour | Reuters

Volvió la montaña a la edición 2026 del Tour de Francia y volvieron los fuegos artificiales, con protagonismo colombiano. Las dos jornadas previas fueron la calma que anticipaba la tormenta que desató una fuga grande, con Tom Pidcock como protagonista y gran beneficiado del día al cerrar el día en el Top 5 de la clasificación general, pero el ganador de esta etapa 13 fue Mauro Schmid, quien superó al colombiano Harold Tejada en el cierre.

La fracción del viernes presentaba la jornada de mayor kilometraje en la edición 2026 de La Grande Boucle. Un recorrido de 205.8 km. entre Dole y Belfort, en el que la actividad comenzó temprano, partiendo el pelotón casi en dos. Hubo una fuga inicial de 37, que incluía a Tom Pidcock, el décimo de la clasificación general tras la etapa 12, con integrantes de los equipos de los favoritos pensando en algún posible puente adelante en la fracción, aunque el pelotón no estuvo en virtud de reducir la distancia.

Salieron a la caza de este grupo 20 corredores, incluyendo al portador de la camiseta verde, Mads Pedersen, y a 92 km. de meta hicieron conexión con la fuga inicial. Solo el Decathlon CMA CGM y el Soudal Quick-Step no tenían representantes en este grupo de 57. Jasper Philipsen ganó el sprint intermedio para acercarse a 41 puntos de Pedersen y la fuga tuvo más de 8 minutos de ventaja, lo que ponía a Pidcock en el top 3 provisional, lo que movió al pelotón de cara a los dos puertos de la jornada.

Ben Healy fue el primero de los fugados en atacar, partiendo a un kilómetro de la cima del Col des Croix. A 5 km. del Ballon de Alsacia, Maxim Van Gils también lo intentó. Se fueron descolgando los velocistas y para tener un grupo de 10 corredores en el que se encontraba el colombiano Harold Tejada. En el último km. del ascenso, Pidcock saltó de nueva cuenta para llevarse el puerto y comenzar el descenso, pero el campeón mundial de cyclo-cross y bicampeón olímpico de ciclismo de montaña no pudo despegarse.

Quienes sí lo hicieron fueron Harold Tejada y Mauro Schmid, quienes atacaron a 15 km. de meta. Sacaron más de 20 segundos de ventaja y aunque casi les alcanzan en el cierre, Schmid superó al colombiano para llevarse la victoria de etapa.

El pelotón, con Pogacar, Del Toro, Seixas, Vingegaard y el resto del Top 10, entró a 7:32 del ganador del día. Pidcock superó a Ayuso, Seias y Del Toro para quedar en el cuarto puesto, a 04′ 15″ del líder Pogacar y a 16 segundos de Vingagaard y 9 de Evenepoel.

En cuanto a la clasificación general, Isaac del Toro pierde un puesto por el ascenso de Pidcock. Es octavo, manteniendo la distancia de 05’08” con el líder, Tadej Pogacar, previo a otra jornada de montaña que tendremos el sábado.

Resultados de la etapa 13 del Tour de Francia 2026

Posición Ciclista Tiempo / diferencia 1 Mauro Schmid 4:06:58 2 Harold Tejada +0 3 Tom Pidcock +0:02 4 Maxim van Gils +0:02 5 Brandon McNaulty +0:02 6 Kevin Vauquelin +0:02 7 Jordan Jegat +0:02 8 Clement Braz Afonso +0:02 9 Tim Wellens +0:02 10 Luke Plapp +0:11 38 Tadej Pogacar +7:32 39 Isaac del Toro +7:32

Clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 13

Posición Ciclista Tiempo / diferencia 1 Tadej Pogacar 47:18:31 2 Jonas Vingegaard +3:36 3 Remco Evenepoel +4:06 4 Tom Pidcock +4:15 5 Juan Ayuso +4:22 6 Paul Seixas +4:35 7 Florian Lipowitz +4:44 8 Isaac del Toro +5:08 9 Mattias Skjelmose +5:45 10 Lenny Martínez +6:34 12 Egan Bernal +12:15 19 Richard Carapaz +17:43

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