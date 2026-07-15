¡Andy Ruiz regresa al ring! Enfrentará a Damian Knyba tras dos años de inactividad

El ex campeón unificado de peso pesado buscará retomar su camino hacia la disputa por el título. Será apenas la cuarta pelea de Ruiz en los últimos siete años

El mexicano desea volver al reinado de los pesados | Imago7

Andy Ruiz Jr. regresará al ring después de dos años de inactividad para enfrentarse a Damian Knyba el próximo 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, según confirmó Matchroom Boxing. El combate será parte de la serie mensual de boxeo ‘The Fight’, organizada por TNT Sports y DAZN.

El mexicano, con un récord de 35 victorias, 2 derrotas y 1 empate, incluyendo 22 nocauts, buscará retomar su camino hacia la disputa por los títulos de peso pesado que dejó vacantes Oleksandr Usyk. Por su parte, Knyba, con 17 victorias, 1 derrota y 11 nocauts, se medirá con un boxeador que ha estado fuera del cuadrilátero durante un largo período.

Knyba mide 2.01 metros y su única derrota se produjo por nocaut ante Agit Kabayel en enero. “Estoy deseando volver al Prudential Center, mi segundo hogar. Me entusiasma regresar al ring ante los aficionados de Nueva Jersey y Nueva York; llenarán las gradas de blanco y rojo“, declaró el polaco al confirmar su participación.

Para Ruiz, este combate es la oportunidad de reanudar su carrera tras varios años con escasa actividad. “Tras conseguir esta victoria, me encantaría pelear contra todos los que tienen los cinturones que dejó vacantes Usyk; el año que viene me convertiré en bicampeón mundial. ¡Vamos por ello!”, afirmó el ex campeón unificado de peso pesado.

El combate se transmitirá en Estados Unidos a través de TNT y truTV, y a nivel mundial por DAZN, formando parte del tercer evento estelar de la serie ‘The Fight’. La pelea servirá para medir la forma física y el nivel competitivo de Ruiz después de su largo tiempo fuera del ring.

El regreso de Andy Ruiz marca apenas su cuarta pelea en los últimos siete años, un factor que podría influir en la estrategia que adopten ambos peleadores. El público local, que sigue con atención cada evento de boxeo en Newark, espera un encuentro que sirva para evaluar el estado del mexicano y la proyección del polaco.

Con esta pelea, Ruiz buscará colocarse nuevamente entre los contendientes principales del peso completo, mientras que Knyba tendrá la oportunidad de sumar un triunfo importante contra un ex campeón mundial. El duelo del 4 de septiembre podría definir los próximos pasos de ambos boxeadores en el circuito internacional.

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