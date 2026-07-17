Por qué Scaloni no celebra los goles de Argentina: la verdad detrás de sus reacciones

Un psicoterapeuta argentino analiza las reacciones de Lionel Scaloni y explica por qué no celebra los goles de la Albiceleste

Scaloni está a un partido de ser bicampeón del mundo. Foto: Shaun Botterill / AFP

No importa el momento, el rival ni la importancia del gol, cuando Argentina anota Lionel Scaloni ni se inmuta. La curiosa reacción del entrenador es digna de análisis, e incluso, ha sido asociada con condiciones de salud. Sin embargo, detrás de esa sorprendente seriedad hay una verdad: estrategia emocional.

Durante el Mundial 2026, y con la Albiceleste en la final (contra España), los rostros de Scaloni después de goles determinantes se hicieron virales en redes sociales. Primero contra Cabo Verde y Egipto, dos partidos inesperadamente durísimos para el cuadro suramericano.

Luego fue ante Suiza, que Argentina resolvió en la prórroga, y finalmente contra Inglaterra, con dos golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que al seleccionador ni lo movieron de su lugar: de pie, observando fijamente, apretando los labios y con una tímida sonrisa de impulso, mientras el resto del cuerpo técnico reaccionaba con euforia.

¿Por qué Lionel Scaloni no celebra los goles?

Quizás no haya una razón exclusiva, porque aquí entran en juego su personalidad y detalles de la psicología humana. Sin embargo, el licenciado argentino Antonio Porcelli Piussi, psicoterapeuta, conferencista, docente e investigador, atina a dar una de las explicaciones más lógicas, considerando que Scaloni es un entrenador deportivo.

“Él es un estoico y por eso no se concentra en el resultado, sino en el proceso. Por eso no grita los goles, porque si subes (el ánimo) cuando la pelota entra, bajas cuando la pelota no entra. Entonces, él se mantiene estoicamente ahí”, explica el experto.

Según su análisis más profundo, Scaloni “se mantiene enfocado en lo único que puede controlar, que es la táctica del equipo. Esa es su obsesión”.

Antonio Porcelli Piussi señaló que las reacciones del técnico argentino nunca se habían presentado en el banquillo se la selección y recordó que Scaloni llegó al puesto sin prometer una Copa del Mundo. “Solo aseguró que iba a competir”, dijo el psicoterapeuta.

Lionel Scaloni ahora va por el bicampeonato e igualar un récord de 88 años: convertirse en el segundo director técnico de la historia que conquista dos Copas del Mundo.

La seriedad de Scaloni ya se vio en la final del Mundial 2022

En la final del Mundial 2022, en Qatar, Scaloni se mantuvo en la misma tónica, en el mismo enfoque que sostiene Porcelli durante los goles de Argentina y Francia (3-3), además de la tanda de penales.

Y cuando la Albiceleste acabó campeona, el técnico tardó varios segundos en soltar la presión. Después de sentarse en el banquillo y volver a levantarse, rompió a llorar en un abrazo con Leandro Paredes: una secuencia que ahora es “cine” e historia de los Mundiales.

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