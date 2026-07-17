Prácticas Libres 2 GP de Bélgica 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

El pronóstico del clima para el Gran Premio de Bélgica

El clima volverá a ser uno de los factores a seguir durante el fin de semana en Spa-Francorchamps, un circuito conocido por sus cambios repentinos de condiciones. Para este viernes, cuando se disputan las dos primeras prácticas libres, se pronostica una temperatura máxima de 25 °C, mínima de 14 °C y un 40 % de probabilidad de lluvia, con posibilidad de chubascos moderados e incluso tormentas aisladas. Entre los periodos de lluvia también se esperan intervalos de sol, por lo que la evolución de la pista podría variar constantemente.

Las condiciones mejorarán para el resto del fin de semana. El sábado se espera un ambiente más estable, con 21 °C de máxima y apenas un 20 % de probabilidad de lluvia, mientras que para la carrera del domingo el pronóstico indica una máxima de 19 °C, mínima de 8 °C y solo un 10 % de posibilidad de precipitaciones. Aunque no se descarta la presencia de niebla durante las primeras horas de ambos días, las previsiones apuntan a condiciones favorables para la clasificación y el Gran Premio.