Prácticas Libres 2 GP de Bélgica 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento
El piloto tapatío regresa a la pista para la segunda práctica del GP de Bélgica, mientras las escuderías afinan sus monoplazas rumbo a la clasificación
FP2 | 57:00 | Ya son 20 autos rodando en Spa-Francorchamps. Carlos Sainz y Oscar Piastri se mantienen en los pits tras los contratiempos que presentaron durante la primera práctica libre.
FP2 | 58:00 | Cadillac y Mercedes, los primeros monoplazas en pista. Neumáticos medios para las primeras vueltas en la segunda sesión de entrenamientos.
FP2 | 60:00 | Fernando Alonso regresa a su monoplaza tras ceder su lugar a Jak Crawford en la FP1. Aston Martin tuvo una primera práctica muy complicada, con Crawford y Lance Stroll en las últimas dos posiciones, ambos a más de dos segundos del 20º lugar.
FP2 | 60:00 | Arranca la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica 2026 en Spa-Francorchamps. Red Bull ha sido la gran sorpresa en el inicio del fin de semana tras dominar la FP1 con Max Verstappen, quien todavía busca su primera victoria de la temporada. Ahora se espera la respuesta de Ferrari y Mercedes, líderes del campeonato de constructores.
El pronóstico del clima para el Gran Premio de Bélgica
El clima volverá a ser uno de los factores a seguir durante el fin de semana en Spa-Francorchamps, un circuito conocido por sus cambios repentinos de condiciones. Para este viernes, cuando se disputan las dos primeras prácticas libres, se pronostica una temperatura máxima de 25 °C, mínima de 14 °C y un 40 % de probabilidad de lluvia, con posibilidad de chubascos moderados e incluso tormentas aisladas. Entre los periodos de lluvia también se esperan intervalos de sol, por lo que la evolución de la pista podría variar constantemente.
Las condiciones mejorarán para el resto del fin de semana. El sábado se espera un ambiente más estable, con 21 °C de máxima y apenas un 20 % de probabilidad de lluvia, mientras que para la carrera del domingo el pronóstico indica una máxima de 19 °C, mínima de 8 °C y solo un 10 % de posibilidad de precipitaciones. Aunque no se descarta la presencia de niebla durante las primeras horas de ambos días, las previsiones apuntan a condiciones favorables para la clasificación y el Gran Premio.
Isack Hadjar recibe sanción por cambio de motor
Isack Hadjar afrontará el Gran Premio de Bélgica con una penalización que lo obligará a salir desde el fondo de la parrilla. El piloto de Red Bull montó su quinta unidad de potencia de la temporada, superando el límite reglamentario, y reconoció que el objetivo del fin de semana será aprovechar el ritmo de carrera para intentar remontar posiciones en un circuito donde los adelantamientos suelen ser posibles.
Max Verstappen, el más rápido de la primera práctica
Max Verstappen comenzó el fin de semana como el piloto más veloz al registrar un tiempo de 1:47.070 durante la primera práctica libre. El neerlandés confirmó el buen rendimiento inicial de Red Bull en Spa-Francorchamps, superando por apenas 145 milésimas a Lewis Hamilton, mientras Charles Leclerc colocó al segundo Ferrari en la tercera posición. Red Bull confirmó su buen ritmo en Bélgica con Isack Hadjar en la cuarta posición, aunque una sanción cambiará por completo su carrera este domingo.
McLaren ubicó a Oscar Piastri en el quinto puesto, a pesar un problema hidráulico en los minutos finales. El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, finalizó en la sexta posición con Mercedes, mientras que su compañero, George Russell, terminó octavo.
Checo Pérez concluyó la primera práctica en la posición 19 con Cadillac tras marcar un mejor registro de 1:50.226. El mexicano quedó por detrás de su compañero Valtteri Bottas, quien fue 18°, y buscará aprovechar la FP2 para encontrar un mejor balance en un circuito donde consiguió dos podios consecutivos con Red Bull.
¿A qué hora inician las Prácticas Libres 2 del GP de Bélgica 2026 de hoy 17 de julio?
La segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica 2026 comenzará este viernes 17 de julio a las 09:00 horas, tiempo del centro de México. La sesión tendrá una duración de una hora y será la última actividad del día antes de la tercera práctica y la clasificación programadas para el sábado.
¿Cómo llegan las escuderías al GP de Bélgica?
El Gran Premio de Bélgica marca la décima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y llega con Mercedes como el equipo a vencer. La escudería alemana lidera tanto el Campeonato de Pilotos como el de Constructores gracias a la regularidad de Andrea Kimi Antonelli y George Russell, aunque Ferrari acortó la diferencia tras la victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Gran Bretaña.
La lucha por el campeonato también mantiene involucrados a McLaren y Red Bull, que buscan recortar terreno antes del parón veraniego. Mientras tanto, Cadillac continúa trabajando para sumar sus primeras unidades del año con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quienes afrontan en Spa una nueva oportunidad para acercarse a la zona de puntos tras un inicio de temporada complicado.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Bélgica F1 2026? Canales de TV y online
Las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de Bélgica 2026 podrán seguirse en México a través de Sky Sports F1 y F1 TV. Además, Claro Sports ofrecerá el minuto a minuto en vivo, con resultados, tiempos, incidencias y toda la cobertura de la actividad de Checo Pérez y el resto de la parrilla desde Spa-Francorchamps.
Inicia la FP2 en Spa-Francorchamps
La actividad del Gran Premio de Bélgica 2026 continúa este viernes con la segunda sesión de prácticas libres en el Circuito de Spa-Francorchamps. Después de una primera toma de contacto con el trazado de las Ardenas, los equipos buscarán afinar la puesta a punto de sus monoplazas de cara a la clasificación del sábado, en una pista donde las diferencias suelen reducirse conforme avanza el fin de semana.
La FP2 será una oportunidad para evaluar el rendimiento en tandas largas, probar diferentes compuestos de neumáticos y recopilar información sobre el comportamiento de los autos con carga de combustible para carrera. Las condiciones meteorológicas también podrían influir en los programas de trabajo, como suele ocurrir en Spa, uno de los circuitos más impredecibles del calendario.