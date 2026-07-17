¡El Atlético de Madrid no piensa vender a Julián Álvarez al Barcelona ni por 200 millones de euros!

El CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, declaró que no tiene interés de vender a Julián Álvarez, jugador de la selección argentina

El Atlético de Madrid busca retener a Julián Álvarez | Reuters

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró recientemente que la oferta del club por Julián Álvarez tiene una fecha límite. Sin embargo, el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, dejó claro este viernes 17 de julio que la institución rojiblanca no tiene intención de desprenderse del delantero de la selección argentina, incluso si recibe una propuesta cercana a los 200 millones de euros.

Durante una charla con Diario Marca, el dirigente reiteró que la prioridad del Atlético de Madrid es retener al atacante, quien aún mantiene contrato con el club. La postura de la directiva contrasta con las palabras del propio Julián Álvarez, quien durante el Mundial 2026 reconoció públicamente que “lo mejor para todos es una transferencia”, una declaración que dejó entrever su deseo de que el conjunto colchonero facilite su salida en el actual mercado de fichajes de verano.

“Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se la hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça... Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, indicó Miguel Ángel Gil Marín. “Recientemente escuché unas palabras del presidente en las que decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita, no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una por 150 ni una de 200″.

El CEO del Atlético de Madrid también reveló que ya sostuvo una conversación con Joan Laporta, a quien le dejó en claro que el club no contempla vender a Julián Álvarez. El delantero argentino, que este domingo 19 de julio disputará la final del Mundial 2026 con la Albiceleste de Lionel Messi frente a la España de Lamine Yamal, todavía es una pieza clave para el conjunto colchonero, pese al interés del Barcelona, que busca reforzar su ataque tras la reciente salida de Robert Lewandowski.

“Conozco a Joan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular. Y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él. Hablé personalmente con él. Le dije: ‘Joan, por favor, déjalo estar. No lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir’. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios. Pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el Barcelona la próxima temporada, pero no obstante, le gusta mantener ese juego con aficionados, con medios de comunicación y lo peor, con el mismo Julián”, recalcó el dirigente del Atlético de Madrid. “Lo cierto es que conocemos a Julián, lo hemos tratado durante estas dos temporadas y no tenemos ninguna duda de su calidad humana y su condición de profesional. Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada y eso es de alguna manera lo que a mí me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional”.

La tensión entre el Atlético de Madrid y el Barcelona continúa en aumento. A finales de junio, el propio Miguel Ángel Gil Marín adelantó que el conjunto colchonero contemplaba presentar una denuncia ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol al considerar que el club azulgrana ejerció presión sobre Julián Álvarez para que abandonara la institución, pese a que el delantero argentino mantiene contrato vigente con los rojiblancos hasta el 30 de junio de 2030.

Te puede interesar: