Ryan García vs Conor Benn es oficial: pelearán el 12 de septiembre en Las Vegas

El estadounidense expondrá su cinturón en el T-Mobile Arena de Las Vegas, durante el fin de semana de la Independencia de México

Ryan Garcia defenderá su campeonato mundial | Imago7

Ryan García defenderá su campeonato mundial de peso wélter ante Conor Benn el próximo 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El combate será presentado por Zuffa Boxing y The Ring Magazine durante el fin de semana de la Independencia de México.

García llegará a la pelea con una marca profesional de 25 victorias, dos derrotas y 20 nocauts. El mexicoamericano realizará la primera defensa del cinturón que conquistó a principios de año después de superar a Mario Barrios en el mismo escenario de Nevada.

El duelo representará también la primera ocasión en la que García encabezará la principal función de Las Vegas durante las celebraciones mexicanas de septiembre. La fecha había estado vinculada durante varios años con las presentaciones de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Conor Benn afrontará su primera oportunidad por un campeonato mundial. El británico presenta un registro de 25 triunfos, una derrota y 14 nocauts, además de regresar a la división wélter después de haber competido en categorías superiores.

Benn obtuvo el derecho de disputar el cinturón después de vencer al excampeón Regis Prograis en su presentación con Zuffa Boxing. El británico deberá volver al límite de las 147 libras, peso en el que no compite desde 2022.

“Esta es la pelea para la que he trabajado toda mi carrera. Diez años después de convertirme en profesional, con el título mundial y el legado de mi familia en juego, todo me ha llevado a este momento”, declaró Benn tras confirmarse el enfrentamiento. Dana White, presidente de Zuffa Boxing, señaló que ambos púgiles habían buscado concretar el combate desde meses atrás.

¿Dónde ver en vivo la pelea Ryan García vs Conor Benn?

La cartelera completa se transmitirá en vivo a nivel internacional mediante Paramount+, sin un cobro adicional para los suscriptores en los países donde el servicio se encuentra disponible, con excepción del Reino Unido e Irlanda. Los horarios de inicio de la función y del combate principal serán anunciados posteriormente.

La pelea reunirá a dos boxeadores con 50 victorias profesionales combinadas y pondrá en disputa el campeonato de García. Los organizadores también informaron que próximamente se revelarán los demás combates de la cartelera y la cobertura especial para la función del 12 de septiembre.

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