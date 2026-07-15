¡Alerta de manifestación en CDMX! La CNTE anuncia marchas para el 16 de julio; estos serán los cierres

La protesta busca exigir el cumplimiento de compromisos pendientes de la SEP, como becas para maestros, homologación de prestaciones y revisión de expedientes de basificación.

Vialidades serán afectadas, por lo que es importante tomar precauciones | Reuters

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha anunciado su regreso a las calles de la Ciudad de México para realizar una nueva manifestación el próximo miércoles 16 de julio. La Sección IX del magisterio disidente informó que la movilización tendrá lugar en el centro de la capital, donde se prevé que se generen afectaciones viales importantes durante la mañana.

Los docentes buscan visibilizar el incumplimiento de acuerdos con las autoridades educativas, luego de la huelga nacional realizada este año. El llamado de la CNTE implica un nuevo despliegue de presencia en las calles y medidas de seguridad para garantizar que la protesta se realice de manera organizada.

¿Por qué regresa el CNTE a manifestarse en la CDMX y qué solicitan?

La CNTE explicó que su regreso a la calle obedece al seguimiento de compromisos pendientes por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM). Entre las solicitudes se encuentran la integración de expedientes para otorgar 240 becas, la homologación de prestaciones laborales con docentes de otras entidades, el pago de bonos adicionales y la revisión de expedientes de más de 4 mil maestros para evaluar su proceso de basificación.

¿A qué hora empieza la manifestación del CNTE en la CDMX y de dónde sale

La concentración de los docentes iniciará a partir de las 9:00 horas frente a las oficinas de la AEFCM, ubicadas sobre Isabel la Católica, en la alcaldía Cuauhtémoc. A partir de ese punto, los integrantes de la Sección IX desplegarán acciones de protesta y es probable que se mantenga la movilización por varias horas, dependiendo de la cantidad de participantes y la dinámica que adopte la marcha.

¿Qué calles y avenidas de la CDMX estarán cerradas el 16 de julio por manifestaciones?

Aunque la CNTE no ha confirmado un recorrido oficial, se espera que la movilización afecte vialidades del Centro Histórico y calles cercanas a Isabel la Católica. Las autoridades locales podrían implementar cierres parciales o desvíos, afectando el tránsito habitual en la zona y algunas avenidas principales del centro.

¿Qué alternativas viales habrá para evitar las manifestaciones?

Se recomienda a los automovilistas consultar los reportes de tránsito en tiempo real y considerar rutas alternas para circular por la zona. El uso de vías periféricas y transporte público puede ser la mejor opción para evitar complicaciones y retrasos durante la mañana del 16 de julio.

La CNTE ha insistido en que la protesta será un espacio para visibilizar sus demandas, mientras que las autoridades de movilidad están en alerta para garantizar la seguridad vial y la circulación de los ciudadanos durante la manifestación.

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