Thomas Tuchel, a romper con la maldición del entrenador extranjero en el Mundial

Publicado por Marcel Guzmán

Nunca ha habido un director técnico que se corone en la justa mundialista con una selección que no es su país

Las estadísticas están para romperse, al igual que las maldiciones en el fútbol. El alemán Thomas Tuchel quiere hacer lo propio en la Copa del Mundo 2026, pues buscará convertirse en el primer director técnico que se corona en un Mundial, con un equipo que no sea su país de nacimiento.

En las 22 ediciones anteriores de la justa mundialista la copa ha sido levantada por un entrenador de la misma nacionalidad que el equipo que conquista la final. En la antesala de la pelea por el título de este año hay tres entrenadores que buscan seguir con el mismo guion de los últimos 96 años.

Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, nació en Santa Fe, Argentina, y en este Mundial 2026 quiere repetir lo hecho en Qatar 2022. El mismo objetivo tenía Didier Deschamps con Francia, quien ya se coronó en Rusia 2018 como entrenador de su país.

Por otra parte está Luis de la Fuente, quien busca coronarse por primera vez como campeón del mundo con su nación y darle la segunda estrella a la selección de España en su historia. El oriundo de La Rioja busca igualar lo hecho por su compatriota Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010.

La regla no cambia desde Uruguay 1930, cuando el uruguayo Alberto Supicci llevó a la Celeste a ganar el primer título mundial bajo la organización de la FIFA. En Brasil 1950 le siguió su connacional Juan López Fontana con el Maracanazo ante Brasil. Incluso las cinco veces que La Canarinha se ha quedado con el cetro ha sido con estrategas brasileños como Vicente Feola en 1958, Aymoré Moreira en Chile 1962, Mario Zagallo en México 1970, Carlos Alberto Parreira en Estados Unidos 1994 y Luiz Felipe Scolari en Corea-Japón 2002.

MundialEntrenador (nacionalidad)Campeón
Uruguay 1930Alberto Supicci (Uruguay)Uruguay
Italia 1934Vittorio Pozzo (Italia)Italia
Francia 1938Vittorio Pozzo (Italia)Italia
Brasil 1950Juan López Fontana (Uruguay)Uruguay
Suiza 1954Sepp Herberger (Alemania)Alemania
Suecia 1958Vicente Feola (Brasil)Brasil
Chile 1962Aymoré Moreira (Brasil)Brasil
Inglaterra 1966Alf Ramsey (Inglaterra)Inglaterra
México 1970Mario Zagallo (Brasil)Brasil
Alemania 1974Helmut Schön (Alemania)Alemania
Argentina 1978César Luis Menotti (Argentina)Argentina
España 1982Enzo Bearzot (Italia)Italia
México 1986Carlos Bilardo (Argentina)Argentina
Italia 1990Franz Beckenbauer (Alemania)Alemania
Estados Unidos 1994Carlos Alberto Parreira (Brasil)Brasil
Francia 1998Aimé Jacquet (Francia)Francia
Corea-Japón 2002Luiz Felipe Scolari (Brasil)Brasil
Alemania 2006Marcello Lippi (Italia)Italia
Sudáfrica 2010Vicente del Bosque (España)España
Brasil 2014Joachim Löw (Alemania)Alemania
Rusia 2018Didier Deschamps (Francia)Francia
Qatar 2022Lionel Scaloni (Argentina)Argentina

Thomas Tuchel, busca superar a Ernst Happel y George Raynor

Thomas Tuchel no es el único que ha intentado romper con esta maldición, ya que en el pasado también hubo dos entrenadores extranjeros que trabajaron para conseguir el título con un país que no fuera el suyo, tal y como fueron los casos del inglés George Raynor y el austriaco Ernst Happel.

Raynor es considerado como el impulsor del fútbol en Suecia, pues llevó al equipo de dicha nación a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Sin embargo, no pudo repetir el éxito en el Mundial de 1958 en territorio sueco tras perder la final con Brasil por marcador de 5-2.

En tanto, Ernst Happel también se quedó en la orilla luego de llevar a Países Bajos a la final de Argentina 1978, pero César Luis Menotti le ganó la partida en la cancha con un Mario Alberto Kempes encendido al anotar dos goles en la final.

La tarea de romper con la maldición no será fácil para Tuchel, ya que tiene que vencer a la Argentina de Lionel Scaloni, quien es el vigente campeón del mundo, y en caso de lograrlo, enfrentaría en la final a España, que ha sido de los mejores equipos del Viejo Continente en cuanto a selecciones se refiere en los últimos años.

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