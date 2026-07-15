Thomas Tuchel, a romper con la maldición del entrenador extranjero en el Mundial

Nunca ha habido un director técnico que se corone en la justa mundialista con una selección que no es su país

Las estadísticas están para romperse, al igual que las maldiciones en el fútbol. El alemán Thomas Tuchel quiere hacer lo propio en la Copa del Mundo 2026, pues buscará convertirse en el primer director técnico que se corona en un Mundial, con un equipo que no sea su país de nacimiento.

En las 22 ediciones anteriores de la justa mundialista la copa ha sido levantada por un entrenador de la misma nacionalidad que el equipo que conquista la final. En la antesala de la pelea por el título de este año hay tres entrenadores que buscan seguir con el mismo guion de los últimos 96 años.

Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, nació en Santa Fe, Argentina, y en este Mundial 2026 quiere repetir lo hecho en Qatar 2022. El mismo objetivo tenía Didier Deschamps con Francia, quien ya se coronó en Rusia 2018 como entrenador de su país.

Por otra parte está Luis de la Fuente, quien busca coronarse por primera vez como campeón del mundo con su nación y darle la segunda estrella a la selección de España en su historia. El oriundo de La Rioja busca igualar lo hecho por su compatriota Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010.

La regla no cambia desde Uruguay 1930, cuando el uruguayo Alberto Supicci llevó a la Celeste a ganar el primer título mundial bajo la organización de la FIFA. En Brasil 1950 le siguió su connacional Juan López Fontana con el Maracanazo ante Brasil. Incluso las cinco veces que La Canarinha se ha quedado con el cetro ha sido con estrategas brasileños como Vicente Feola en 1958, Aymoré Moreira en Chile 1962, Mario Zagallo en México 1970, Carlos Alberto Parreira en Estados Unidos 1994 y Luiz Felipe Scolari en Corea-Japón 2002.

Mundial Entrenador (nacionalidad) Campeón Uruguay 1930 Alberto Supicci (Uruguay) Uruguay Italia 1934 Vittorio Pozzo (Italia) Italia Francia 1938 Vittorio Pozzo (Italia) Italia Brasil 1950 Juan López Fontana (Uruguay) Uruguay Suiza 1954 Sepp Herberger (Alemania) Alemania Suecia 1958 Vicente Feola (Brasil) Brasil Chile 1962 Aymoré Moreira (Brasil) Brasil Inglaterra 1966 Alf Ramsey (Inglaterra) Inglaterra México 1970 Mario Zagallo (Brasil) Brasil Alemania 1974 Helmut Schön (Alemania) Alemania Argentina 1978 César Luis Menotti (Argentina) Argentina España 1982 Enzo Bearzot (Italia) Italia México 1986 Carlos Bilardo (Argentina) Argentina Italia 1990 Franz Beckenbauer (Alemania) Alemania Estados Unidos 1994 Carlos Alberto Parreira (Brasil) Brasil Francia 1998 Aimé Jacquet (Francia) Francia Corea-Japón 2002 Luiz Felipe Scolari (Brasil) Brasil Alemania 2006 Marcello Lippi (Italia) Italia Sudáfrica 2010 Vicente del Bosque (España) España Brasil 2014 Joachim Löw (Alemania) Alemania Rusia 2018 Didier Deschamps (Francia) Francia Qatar 2022 Lionel Scaloni (Argentina) Argentina

Thomas Tuchel, busca superar a Ernst Happel y George Raynor

Thomas Tuchel no es el único que ha intentado romper con esta maldición, ya que en el pasado también hubo dos entrenadores extranjeros que trabajaron para conseguir el título con un país que no fuera el suyo, tal y como fueron los casos del inglés George Raynor y el austriaco Ernst Happel.

Raynor es considerado como el impulsor del fútbol en Suecia, pues llevó al equipo de dicha nación a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Sin embargo, no pudo repetir el éxito en el Mundial de 1958 en territorio sueco tras perder la final con Brasil por marcador de 5-2.

En tanto, Ernst Happel también se quedó en la orilla luego de llevar a Países Bajos a la final de Argentina 1978, pero César Luis Menotti le ganó la partida en la cancha con un Mario Alberto Kempes encendido al anotar dos goles en la final.

La tarea de romper con la maldición no será fácil para Tuchel, ya que tiene que vencer a la Argentina de Lionel Scaloni, quien es el vigente campeón del mundo, y en caso de lograrlo, enfrentaría en la final a España, que ha sido de los mejores equipos del Viejo Continente en cuanto a selecciones se refiere en los últimos años.

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