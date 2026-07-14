La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del octavo habitante?

La cuarta temporada está por conocer a su octavo habitante; revisa la hora exacta y las opciones para seguir la revelación en vivo

¿Quien será el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México? | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 continúa completando la lista de participantes que ingresarán al reality a partir del próximo 26 de julio. Después de la confirmación de Yahir como el séptimo integrante, la producción compartió nuevas pistas sobre la identidad de la siguiente celebridad que se sumará a la competencia por el premio de 4 millones de pesos.

El nombre del octavo habitante será revelado este martes 14 de julio, en una presentación encabezada por Galilea Montijo. Las pistas publicadas durante las últimas horas apuntan a una mujer con vínculos entre México y Argentina, aunque la producción mantiene en secreto su identidad antes del anuncio oficial.

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación del octavo habitante de La Casa de los Famosos México?

Galilea Montijo revelará al octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2026 este martes 14 de julio a las 20:28 horas, tiempo del centro de México. La presentación forma parte de los anuncios previos al estreno de la cuarta temporada, con los que la producción ha dado a conocer de manera gradual a los famosos que ingresarán a la casa.

La revelación se podrá seguir a través de Las Estrellas, Canal 5 y ViX, además de las plataformas digitales oficiales del programa. Los seguidores del reality podrán conocer la identidad de la nueva participante durante la transmisión programada para la noche de este martes.

Un guante de box y una playera deportiva 🤯 Sin duda este habitante se ve disciplinado 👏🏼 ¿Quién podrá ser?



🔺 Descubre de quién se trata este martes 14 de julio en punto de las 8:28 p.m. por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/CSpipitgKj — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 14, 2026

Las pistas del octavo habitante han provocado diferentes teorías en redes sociales. La frase “¡De México y Argentina para el mundo!”, un micrófono rosa, referencias a las banderas de ambos países, un saco de boxeo, un guante relacionado con este deporte y una flor forman parte del adelanto. Wendy Guevara también anticipó que se trata de una mujer, por lo que Flor Vigna aparece entre los nombres más mencionados por los seguidores, aunque su participación no ha sido confirmada.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de la Casa de los Famosos México 2026?

La lista de participantes de La Casa de los Famosos México 2026 cuenta hasta el momento con siete nombres confirmados. Actores, cantantes, influencers y personalidades de la televisión integran el elenco anunciado antes de conocer oficialmente al octavo habitante.

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

Galilea Montijo estará nuevamente al frente de las principales galas de La Casa de los Famosos México 2026, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice conducirán las emisiones semanales. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff encabezarán las pregalas y postgalas exclusivas de ViX, en tanto que Marie Claire Harp y Jim Velásquez reforzarán la cobertura digital con entrevistas, reacciones y las novedades de la competencia.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrenará el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La primera gala marcará el ingreso de los 18 habitantes que competirán por mantenerse dentro del reality y buscar el premio de 4 millones de pesos.

Después del estreno, las Galas de Eliminación se realizarán los domingos a las 20:30 horas, mientras que las emisiones diarias se transmitirán de lunes a viernes a las 22:00 horas. Los miércoles estarán destinados a las nominaciones, una de las dinámicas que definirá semanalmente a los habitantes en riesgo de abandonar la competencia.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 podrá seguirse por televisión abierta a través de Las Estrellas durante las galas dominicales y por Canal 5 en las emisiones de lunes a viernes. La programación permitirá conocer las nominaciones, eliminaciones y los principales acontecimientos entre los habitantes.

ViX complementará la cobertura con las transmisiones de las galas, contenido exclusivo y acceso a las cámaras en vivo las 24 horas. La plataforma permitirá seguir lo que ocurra dentro de la casa durante toda la temporada y tendrá las pregalas y postgalas encabezadas por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

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