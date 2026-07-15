Partidos Mundial 2026 del 15 de julio: horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Inglaterra y Argentina se enfrentan en la segunda semifinal de la justa, a la espera de hacerse del boleto y poder encontrarse con la selección de España en la gran final del torneo

Todo listo para la segunda semifinal del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 está a tan solo tres encuentros de llegar a su fin. Uno de ellos será el duelo semifinal que enfrente a la selección de Inglaterra ante su similar de Argentina, en lo que será una feroz batalla por hacerse del boleto a la gran final del certamen.

El primer pasaje ya tiene dueño. La representación de España dio muestra de paciencia, de gran juego colectivo e hizo gala de una gran defensa, esto para poder derrotar 2-0 a la selección de Francia con todo y Kylian Mbappé. El equipo comandado por Luis de la Fuente cumplió con la tarea y ahora esperan poder llegar a conquistar su segunda estrella mundialista, tras la conseguida en el 2010 de la mano de elementos como Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

Ahora, será el turno del ‘Equipo de la Rosa’ y del conjunto albiceleste de buscar el segundo ticket sobrante. Los de Thomas Tuchel no gozan de la gloria mundialista desde el ya lejano 1966, por lo que la afición no gozará hasta conquistar el cetro. Por su parte, Lionel Scaloni y compañía llegan al duelo como los actuales campeones tras la victoria ante los franceses en la final de Qatar 2022; y sin duda buscarán entrar a la historia como uno de los pocos selectivos en la historia de los mundiales en poder denominarse bicampeones del mundo.

Agenda Mundial 2026: todos los partidos de hoy 15 de julio

Será en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, que ingleses y argentinos se enfrenten por el boleto a la semifinal y lo harán sobre la cancha del Atlanta Stadium. Aquí te dejamos lo horarios del duelo en otras regiones:

Inglaterra vs Argentina | Semifinales

México (CDMX) y Centroamérica: 13:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Estados Unidos (ET): 15:00 horas

Estados Unidos (PT): 12:00 horas

Argentina: 16:00 horas

¿Dónde ver en vivo las semifinales del Mundial 2026? Canales de TV y online

El partido podrá ser observado a través de la señal de Canal 5, Canal 7, TUDN y por el sistema de streaming de Vix Premium. Aquí te dejamos los canales donde podrás observar el juego en otras regiones.

Inglaterra vs Argentina | Semifinales

Centroamérica: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Colombia: Caracol Televisión, el Canal RCN, DirecTV y Disney+

Estados Unidos: FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV, Peacock Premium

Argentina: Disney+, DSports, TyC Sports, TV Pública, Telefe y Paramount+

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