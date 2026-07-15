Solari habla del reto que asume en Pumas: “Encontré un equipo golpeado”

El nuevo técnico auriazul reconoció el impacto que dejó la final perdida el torneo pasado y habló de los refuerzos para el Apertura 2026

Esteban Solari habla de los refuerzo de Pumas | Imago 7

Pumas inicia una nueva etapa para el Apertura 2026 con Esteban Solari como director técnico. El estratega argentino asumirá el cargo tras la salida de Efraín Juárez, quien llevó al equipo al subcampeonato el semestre pasado.

En sus primeras declaraciones como entrenador auriazul, Solari explicó que el club trabaja en la incorporación de refuerzos puntuales y reconoció que la salida de Jordan Carrillo rumbo a Chivas dejó una vacante importante por el sector izquierdo.

“En ciertas posiciones son necesarios, ha salido Jordan (Carrillo) que por izquierda era alguien que le daba mucho al equipo, en esa posición pensamos en incorporar a alguien todavía. La intención es traer a gente que dé un salto de calidad al equipo, nunca traer por traer, en este equipo ya hay jugadores que lo pueden hacer y no tapar gente de Fuerzas Básicas”, señaló en entrevista con TUDN.

El técnico, que llega procedente de Pachuca y tuvo un paso por Pumas como jugador, también habló del estado anímico del plantel después de perder la final ante Cruz Azul.

“Se cierra una etapa donde estuvo año y medio otro entrenador y tuvo la posibilidad de construir un equipo a sus formas. Encontré un equipo golpeado, porque evidentemente hizo un gran esfuerzo y no logró el objetivo que tenía; si bien logró muchos objetivos muy buenos para la institución, quedó ese sabor amargo por no salir campeón”, comentó.

Solari reconoció que la expectativa en el entorno universitario es pelear por el título, aunque también pidió tiempo para desarrollar su proyecto y adaptar al equipo a su idea de juego.

Con el arranque del Apertura 2026 cada vez más cerca, Pumas continúa trabajando en el armado de su plantilla mientras su nuevo entrenador define las posiciones que buscará reforzar para competir en la próxima temporada de la Liga MX.

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