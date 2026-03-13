Malagón regresa a la CDMX tras su operación: “Hay que darle, no hay de otra”

El portero del América sufrió una ruptura del tendón de Aquiles en la ida de los octavos de final de la Concachampions ante el Philadelphia Union

El portero del Club América, Luis Ángel Malagón, viajó de Guadalajara a la Ciudad de México después de ser sometido a una intervención quirúrgica tras la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió durante el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions frente al Philadelphia Union. La lesión lo dejará fuera lo que resta del torneo con el conjunto azulcrema y sin posibilidad de disputar el Mundial de 2026 con la selección mexicana. A pesar de las malas noticias, el arquero reiteró su agradecimiento a los aficionados, a su equipo y al Tricolor por las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas.

Claro Sports y W Deportes estuvieron presentes en el Aeropuerto de la Perla Tapatía en donde Malagón apareció primero apoyado en muletas y posteriormente fue trasladado en una silla de ruedas; previo a abordar su avión para la CDMX aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido: “Hay que darle, no hay de otra”, declaró el arquero de las Águilas.

El arquero azulcrema se tomó algunas fotografías con aficionados que se acercaron para desearle una pronta recuperación; algunos de ellos expresaron irle al equipo rival, las Chivas, pero mostraron su solidaridad con el portero de 29 años de edad.

La lesión de Luis Ángel Malagón encendió las alarmas al minuto 36 del partido de esta semana entre el Club América y el Philadelphia Union. El arquero azulcrema sintió un fuerte tirón cuando intentó despejar un balón tras la presión encabezada por Milan Iloski. De inmediato se tiró al pasto y el árbitro central solicitó la entrada del cuerpo médico. Tras varios minutos de atención, las asistencias no pudieron hacer mucho y el guardameta tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, con una toalla que le cubría el rostro, mientras la preocupación crecía dentro y fuera del campo.

El tiempo de recuperación de Luis Ángel Malagón

Las horas posteriores se hicieron eternas hasta que el propio Club América confirmó que el portero sufrió una rotura en el tendón de Aquiles. Luego de ser sometido a una cirugía para reparar la lesión, el conjunto de Coapa informó que el tiempo estimado de recuperación será de entre seis y ocho meses. Este plazo dejaría a Malagón fuera de la recta final del Clausura 2026 y del arranque del Apertura 2026, además de dejarlo fuera de la convocatoria de la selección mexicana para el Mundial 2026.

El pronóstico más optimista apunta a que el arquero de 29 años podría regresar a las canchas en septiembre de este año, siempre y cuando su proceso de rehabilitación transcurra sin contratiempos tras la cirugía en el tendón de Aquiles. No obstante, más allá de la fecha estimada para su vuelta, la principal incógnita será si el guardameta logrará recuperar rápidamente su ritmo futbolístico o si el tiempo fuera de actividad terminará prolongándose mientras retoma su mejor nivel bajo los tres palos del Club América

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