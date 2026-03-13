Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá vs Bucaramanga por la Liga BetPlay 2026-I

La jornada del sábado abre sus puertas con un partidazo en el Metropolitano de Techo.

Inter de Bogotá y Bucaramanga abren la jornada sabatina.

La jornada 11 del fútbol colombiano sigue su curso. Le llega el turno al Inter de Bogotá, sin duda una de las grandes revelaciones del torneo. El cuadro capitalino, dirigido por Ricardo Valiño, tendrá una exigente prueba en casa frente a Atlético Bucaramanga.

Por el contexto de ambos, se espera un gran juego en el Metropolitano de Techo. Los del Inter, un poco más descansados, retoman actividad nueve días después de haber rescatado una igualdad en Villavicencio contra Llaneros. Del otro lado, los ‘Leopardos’, dolidos por la relegación de Sudamericana, despacharon al Pereira y ahora viven la incertidumbre por el futuro de Aldaír Quintana, quien tiene los días contados en el club.

Posible alineación del Inter de Bogotá para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría el Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Kalazán Suárez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones; Facundo Boné, Dereck Moncada, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.

Posible alineación del Bucaramanga para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría el Bucaramanga: Luis Vásquez; Aldaír Gutiérrez, Jéfferson Mena, José García, Fredy Hinestroza; Félix Charrupí, Gustavo Charrupí; Leonardo Flores, Kevin Londoño, Juan Camilo Mosquera y Luciano Pons. DT: Leonel Álvarez.

¿Cómo y dónde ver al Inter de Bogotá vs Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la jornada 11 en el Metropolitano de Techo, tendrá su pitazo inicial este sábado 14 de marzo a partir de las 2:00 p.m. (hora COL). El cotejo se podrá ver en la señal de Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos del Internacional de Bogotá:

05.03.2026 | Llaneros 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 10.

01.03.2026 | Águilas Doradas 0-0 Internacional de Bogotá | Fecha 9.

21.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios | Fecha 8.

14.02.2026 | Deportivo Pasto 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 7.

11.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali | Fecha 6.

Últimos partidos del Bucaramanga:

10.03.2026 | Atlético Bucaramanga 3-0 Deportivo Pereira | Fecha 10.

05.03.2026 | América de Cali 2-1 Atlético Bucaramanga | Copa Sudamericana (primera fase).

28.02.2026 | Independiente Medellín 1-2 Atlético Bucaramanga | Fecha 9.

21.02.2026 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali | Fecha 8.

10.02.2026 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportes Tolima | Fecha 6.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia).

Wilmar Roldán (Antioquia). Asistente 1: Mary Blanco (Boyacá).

Mary Blanco (Boyacá). Asistente 2: Édgar Estrada (Antioquia).

Édgar Estrada (Antioquia). Cuarto árbitro: Diego Moscoso (Bogotá).

Diego Moscoso (Bogotá). VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Mauricio Pérez (Antioquia). AVAR: Juan Gutiérrez (Meta).

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