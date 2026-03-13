Gran temporada de Luis Díaz: supera a Arjen Robben y acecha a Franck Ribéry

El colombiano todavía tiene muchos partidos por delante en esta campaña y busca hacer historia.

Luis Díaz a un gol de los 20 con Bayern Munich | REUTERS/Heiko Becker

La temporada de Luis Díaz con el Bayern Munich está siendo maravillosa, mucho más porque el cuadro ‘bávaro’ aún tiene varios partidos y títulos por luchar. El colombiano en 36 partidos, ya ha festejado 20 goles, ha marcado 17 asistencias en 2.970 minutos, además que en corto tiempo ya levantó su primer trofeo en la DFL-Supercup.

Recientemente se abrió un debate en Alemania y el resto del mundo, sobre el tridente Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, si era o no superior al de Robert Lewandowski, Arjen Robben y Franck Ribéry, el cual tuvo muchos réditos en la historia del club y en el que estos 3 jugadores lograron la gloria europea en la Champions League.

Pues bien, el actual tridente del Bayern lo integra el colombiano Luis Díaz, quien fuera de los mitos de la adaptación del cambio de país de Inglaterra a Alemania, se ha ganado el corazón de los simpatizantes del equipo más grande y laureado de la Bundesliga. El extremo derecho es uno de los titulares inamovibles de Vincent Kompany en cada partido.

Luis Díaz se sienta en la mesa de los grandes

Según Transfermarket, el oriundo de Barrancas, La Guajira ya superó las participaciones que tuvo Arjen Robben, el subcampeón con Holanda del Mundo en el 2010, registró 31 goles y asistencias en la temporada 2009/10. El portal de estadística asegura que Franck Ribéry completó en la campaña 2007/08 39 aportes al Bayern Munich. Es decir, ‘Lucho’ está solamente a solamente 2 de igualar y a 3 de superar a la leyenda francesa.

Con 9 partidos todavía de Bundesliga, en semifinales de la Copa de Alemania, con la llave de Champions League en octavos de final prácticamente sentenciada después del 1-6 en Bérgamo, Luis Díaz tiene partidos, tiempo suficiente para superar a Frank Ribéry y seguir marcando historia en el Bayern Munich.

Este sábado 14 de marzo el colombiano y sus compañeros buscarán seguir sumando puntos en el liderato de Liga. Tienen un duro reto, visitan al Bayer Leverkuen por la jornada 26 del campeonato nacional; el próximo miércoles jugarán la vuelta de los octavos de final ante Atalanta en el Allianz Arena.

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