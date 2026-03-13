¿Quién gana La Supervivencia y dónde ver Exatlón México hoy viernes 13 de marzo?

El Equipo Azul y el Equipo Rojo están en una pelea pareja en medio de la semana 24 de competencia, pero La Supervivencia marcará un parteaguas

Exatlón México llega a su recta final | X: @ExatlonMx

Exatlón México 2026 aún no tiene fecha oficial para su final, pero Antonio Rosique declaró el 19 de enero que la temporada había iniciado su segunda mitad, por lo que podría terminar a inicios de mayo. Con la semana 24 en curso, Equipo Azul y Equipo Rojo buscan evitar eliminaciones, y la Supervivencia de este viernes 13 de marzo promete ser uno de los momentos más intensos de la competencia.

En la emisión más reciente, el Equipo Rojo ganó un mini game que les dio un merecido descanso con pijamada, aunque luego la Villa 360 quedó en manos del Equipo Azul. Este intercambio de victorias mantiene la temporada reñida y a los fans al filo de la emoción.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver La Supervivencia?

Los episodios de Exatlón México 2026 se transmiten de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México. Los domingos, cuando se lleva a cabo el Duelo de Eliminación, el programa comienza un poco antes, a las 20:00 horas. Así, el reality mantiene su espacio en horario estelar para que los seguidores puedan ver cada competencia y los momentos clave que viven los atletas en el circuito.

El programa se puede ver por televisión a través de TV Azteca, además de su aplicación y su sitio web oficial. Si no puedes verlo en vivo, también tienes la opción de encontrar el episodio más tarde en YouTube. Además, en Claro Sports puedes consultar adelantos, spoilers y lo más destacado que deja cada capítulo del reality.

¿Quién gana La Salvación este viernes 13 de marzo en Exatlón?

La jornada de Supervivencia del 13 de marzo en Exatlón México podría inclinarse hacia el Equipo Rojo, al menos según diversas filtraciones que circulan en redes y sitios especializados en spoilers del reality. De acuerdo con estos reportes, el conjunto escarlata tendría altas probabilidades de imponerse en una de las batallas por la permanencia, aunque todavía no se precisa si sería en la primera o en la segunda. Lo que sí señalan estas versiones es que el resultado terminaría enviando a un integrante del Equipo Azul al duelo de eliminación. No obstante, también se especula que los azules podrían quedarse con alguna de las llamadas “supers”, aunque aún no está claro si lograrían ese triunfo durante el episodio del viernes o hasta el programa del domingo.

En paralelo, las filtraciones también apuntan a posibles candidatos para abandonar la competencia este fin de semana. El portal de spoilers Proyecto TV aseguró que Ernesto Cázares sería el próximo eliminado de la temporada 2026; sin embargo, otros nombres como César Villaluz y Benyamin Saracho también aparecen entre los posibles eliminados. Hasta el momento no existe un veredicto definitivo y conviene recordar que se trata únicamente de rumores, ya que este tipo de filtraciones suelen tener margen de error. La confirmación oficial, como siempre, llegará únicamente cuando TV Azteca transmita el episodio correspondiente.

¿Cuál es el premio para el ganador de La Supervivencia en Exatlón?

En la intensa dinámica de Exatlón México 2026, hay una batalla que pesa más que cualquier premio material: la competencia por la Supervivencia. Este enfrentamiento en el circuito no solo exige velocidad, precisión y resistencia, también define la tranquilidad de toda una escuadra. El equipo que logra imponerse obtiene un beneficio clave en la estrategia semanal: el blindaje colectivo, una protección que garantiza que ninguno de sus atletas tendrá que jugarse su permanencia en el temido Duelo de Eliminación.

Pero mientras un conjunto celebra la seguridad, el otro queda bajo presión inmediata. La derrota en la Supervivencia obliga al equipo perdedor a tomar una decisión complicada, ya que debe elegir a uno de sus integrantes para enviarlo directamente a la zona de riesgo rumbo al domingo de eliminación. Así, esta prueba suele convertirse en el momento que cambia el rumbo de la semana, ya sea manteniendo intactos a los equipos Rojo o Azul o marcando el inicio de una posible despedida dentro del reality.

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